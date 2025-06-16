小孟老師／12星座運勢 天蠍突破感情瓶頸
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：投入新的開發
感情：多加勇敢表達
財運：財源豐盈充足
幸運色：藍綠色
貴人：處女
小人：天秤
工作：不易突破問題
感情：唯恐面臨危機
財運：不宜再度進場
幸運色：草綠色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：設立過高目標
感情：克制內心恐懼
財運：小賭怡情即可
幸運色：莓果色
貴人：天秤
小人：處女
【土象星座】
工作：學習團結互動
感情：表達語氣委婉
財運：得到投資先機
幸運色：暖橘色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：誠心打動客人
感情：習慣即成自然
財運：家庭支出增加
幸運色：大理灰
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：協助雙方溝通
感情：多以幽默增溫
財運：善捐推己及人
幸運色：銀白色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【水象星座】
工作：欠缺良好溝通
感情：過去已是塵埃
財運：順利獲利出場
幸運色：奶茶色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：順利度過瓶頸
感情：試著信任對方
財運：活用財金知識
幸運色：正紅色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：熱忱應對夥伴
感情：少逞一時口快
財運：失敗就再嘗試
幸運色：原木色
貴人：雙魚
小人：魔羯
【火象星座】
工作：終得揚眉吐氣
感情：對方看見付出
財運：相信自己能力
幸運色：星空紫
貴人：金牛
小人：巨蟹
工作：尊崇老闆方針
感情：放下自我堅持
財運：抽離投入資產
幸運色：粉紫色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：減輕個人負擔
感情：錯過良好約會
財運：投資一切順利
幸運色：霧藍色
貴人：牡羊
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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