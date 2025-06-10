薛仕凌、劉若英首度大銀幕攜手戀愛　驚訝幕後「可以跟奶茶說垃圾話」

記者蕭采薇／台北報導

劉若英與薛仕凌主演電影《我們意外的勇氣》，把都會男女既遠又近的愛情關係描繪得相當寫實，卻又觸動人心。當中薛仕凌要為忙碌工作的劉若英慶生，但總是在工作、生活中兜兜轉轉的兩個人，關係卻似乎停滯了。直到女方突然意外昏倒，才意外推進兩人的關係。

▲劉若英與薛仕凌主演電影《我們意外的勇氣》。（圖／台北双喜提供）

《我們意外的勇氣》將於6月25日，於台北電影節神秘場全球首映。男主角薛仕凌透露，很開心能夠跟奶茶劉若英一起演情侶檔，因為奶茶的地位，讓他要想辦法收拾自己的「前輩恐懼症」。

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▲劉若英與薛仕凌在《我們意外的勇氣》演出姐弟戀情侶。（圖／台北双喜提供）

真正開始一起工作時，才發現原來奶茶的平易近人，一點都不會端架子。薛仕凌說：「她是一個非常Chill的人，在待機狀態時，會聊工作和演戲的事情之外，好像垃圾話也沒有少過！」他內心還出現這樣的OS：「這是那個劉若英嗎？可以跟她說這些垃圾話嗎？好酷喔！」

▲薛仕凌和劉若英工作後，才驚訝對方完全沒有架子。（圖／台北双喜提供）

曾經拍攝過許多MV和廣告影片的導演游紹翔，第一次大銀幕劇情長片就邀約到影后劉若英來擔任女主角，同時再加上《台灣犯罪故事》金鐘獎最佳男主角薛仕凌相當接地氣的演技，讓他們主演的《我們意外的勇氣》的化學反應非常吸睛，《我們意外的勇氣》預計8月29日全台上映。