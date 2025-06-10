連晨翔娶劉品言「命中理想型」　有氣質、笑眼全指向她

記者王靖淳／綜合報導

女星劉品言與連晨翔昨（9）日公開結婚及懷孕的消息，喜獲一票粉絲及圈內好友留言祝福。值得一提的是，連晨翔過去在專輯寫真中分享的3點理想型條件，被網友發現劉品言全都符合。

►點我看更多【劉品言、連晨翔結婚】相關新聞

▲連晨翔、劉品言宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉品言昨（9）日驚喜曬出與連晨翔的婚紗照，正式宣布升格當人妻及媽媽，連晨翔則感性喊話：「謝謝妳用1公里以外都聽得到的笑聲接住了我這個超級I人……我也相信我們的寶寶一定會跟妳一樣，笑起來就能讓全世界都變美好。」消息曝光後，有粉絲分享連晨翔的理想型條件，當年他曾在專輯寫真大方透露自己喜歡有氣質、孝順、笑起來眼睛會笑的女生，如今公開兩人婚訊，讓不少認為以上條件全數指向劉品言。

▲連晨翔、劉品言年底當爸媽。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

事實上，劉品言與連晨翔早在3年前合作拍戴愛玲的MV就認識，直到在2024年合作《舊金山美容院》才開始熟識，不過戲一殺青後又各忙各的，到了後期配音時再見面，才開始真正熟起來。在導演生日聚會後，連晨翔鼓起勇氣追求劉品言，兩人以結婚為前提交往，如今宣布結婚及懷孕的雙喜訊，令大票網友驚喜不已。不過小倆口決定暫時不辦婚宴，因為預產期落在年底，目前已投入迎接新生命的準備。