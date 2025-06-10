林千又遭酸「還好納豆沒娶妳」！　親上火線回擊：我老公覺得很幸運

記者孟育民／台北報導

藝人林千又近期在知名髮廊洗頭時發生消費糾紛，遭店家指控飆罵工作人員「他X的」，店家最後報警處理，她則是否認指控，並指出是對方先服務態度不佳，雙方鬧上新聞版面。而林千又過去和納豆交往的情史又被提起，網友在她IG留言「還好納豆當時沒娶她」，釣出她本人親上火回擊。

▲林千又親上火線戰網友。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又今年3月證實嫁給美籍華裔老公，當時受訪時透露：「未來婚禮應該會辦在南法，他是史丹佛博士，相當優秀，治癒了我的身心，我們有共同興趣，這很重要。」然而她過去曾有過多段戀情，當中最矚目的就是和納豆交往，兩人因為女方「嗆店員22K風波」讓戀情轉趨低調，最終以分手收場。

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▲林千又如今感情穩定。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

隨著近期髮廊糾紛，讓林千又舊情又被拿出來討論，網友留言嘲諷「你不過就是一個納豆的前女友」，她親回：「對啊，每個人都有前任很正常啊，我從來沒說我是公眾人物或是藝人啊！」對於網友開嗆「還好納豆當時沒娶妳」，她再度親上火線回擊：「還好他沒選我，我老公覺得娶到我很幸運耶！」戰火相當猛烈。