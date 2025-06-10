劉品言情定連晨翔！《綠光森林》立威廉「手捧頭紗」祝賀片有亮點

記者黃庠棻／台北報導

混血男星立威廉五官深邃立體、外型挺拔，曾演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇而闖出知名度，2014年閃婚圈外女友，育有女兒「Harper」，近年多在大陸發展事業，昨（9）日一起合作《綠光森林》的女星劉品言傳出結婚、懷孕的好消息，他也在社群網站上獻出祝福。

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▲立威廉目前多在大陸發展事業。（圖／翻攝自微博／立威廉）

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劉品言結婚、懷孕的好消息在昨（9）日公開，立威廉立刻在抖音上傳一則影片祝賀對方，只見他穿著《綠光森林》中常穿的灰色西裝搭配黑色襯衫，手捧著一束鮮花，右手則是拿著象徵婚紗的白色頭紗，同時寫下「執行長希望妳永遠幸福下去」，並在留言中強調「恭喜蘇菲」。





▲立威廉祝福劉品言。（圖／翻攝自抖音）

而立威廉獻上給劉品言的結婚祝福後，也掀起許多網友的回憶殺，紛紛留言「是威廉王子跟小蘇菲呀」、「影片好用心，一秒夢回《綠光森林》」、「當年最愛的偶像劇就是《綠光森林》」、「《綠光森林》就是我的青春啊」。

▲劉品言與連晨翔的喜訊獲得大批網友祝福。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

事實上，立威廉在2005年播出的《綠光森林》中，飾演「史賓賽集團少東」威廉，與劉品言飾演的「蘇菲」有許多感情戲，在片中兩人最終走到一起，是許多網友心中的經典偶像劇。20年後，劉品言找到好的歸宿，他也感動地給予祝福。

▲劉品言與立威廉合作《綠光森林》。（圖／翻攝自劇照）