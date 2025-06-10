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BTS雙退伍！V合照宋江笑喊「辛苦啦」　RM樂拍人生四格

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）RM與V於今（10日）正式退伍，結束一年半的軍旅生活，回歸粉絲懷抱。所屬公司BIGHIT MUSIC表示，兩人於當天在江原道某地退伍，並未舉辦任何官方活動，呼籲粉絲避免前往現場以確保安全。

▲▼RM V BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自Instagram／thv）

▲▼V（上圖左）和RM（下圖）今天退伍。（圖／翻攝自Instagram／thv、rkive）

▲▼RM V BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自Instagram／rkive）

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RM與V於2023年12月以陸軍現役身份入伍，分別隸屬軍樂隊與軍事警察部隊服役。退伍前夕，兩人分別透過社群平台向粉絲分享心情。RM簡潔寫下「退伍了，結束！」，並曬出一組人生四格照，從敬禮、比V、到開心吶喊，展現出輕鬆俏皮的軍裝模樣，引發粉絲熱烈回應。

▲▼RM V BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自Instagram／rkive）▲▼RM V BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自Instagram／rkive）

▲RM拍下粉絲的氣球應援。（圖／翻攝自Instagram／rkive）

V則釋出與知名導演朴贊郁、《Sweet Home》男星宋江等人的合照，他與朴贊郁獨處交談的場景，讓粉絲紛紛猜測他是否將以演員身份展開全新活動，由於宋江還有4個月才退伍，他還在兩人合照中寫下「辛苦啦」。截至今日，BTS已有四位成員完成兵役，包括Jin、J-Hope、RM與V。預計6月11日Jimin與Jung Kook也將退伍，21日SUGA替代役退役後，BTS共7位成員將全數完成兵役，代表團體「軍白期」正式結束。

▲▼RM V BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自Instagram／thv）▲▼RM V BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自Instagram／thv）

▲V更新和宋江、朴贊郁的照片。（圖／翻攝自Instagram／thv）

適逢BTS出道12週年，官方活動「2025 BTS FESTA」正在火熱展開中，將持續至6月14日。實體活動則於6月13日至14日在京畿道高陽市KINTEX第二展館舉行，開放時間為上午10點至下午7點，免費對外開放。活動現場設有「VOICE ZONE」成員語音展區、「TROPHY ZONE」獎盃展區，還有與應援棒ARMY Bomb連動的「Signature Light Show」，每整點展演5分鐘，帶給粉絲沉浸式的紀念體驗。

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防彈少年團BTSVRM

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