吳卓源捲感情風波「扛票房壓力」！　520包場魏如萱力挺現身

▲吳卓源身穿電影上衣忙著跑電影宣傳，跟好友魏如萱有說有笑。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

吳卓源近來積極跨足演戲，在電影《搜查瑠公圳》中擔綱女主角，表現不俗。她拍攝電影時，介入男主角朱軒洋戀情，雙方都因劈腿緋聞重創形象。經過1年後電影上映，片商努力沖淡緋聞印象，吳卓源也挺過小三風波，一肩扛起女主角票房壓力，勤跑電影宣傳，除了出席映後QA活動，在520當天包場找來歌手好友捧場，金曲歌后魏如萱也現身力挺，展現姐妹好情誼。

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▲吳卓源包場電影，特地走出影廳外接魏如萱一行人進影廳。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

5月20日晚間7點半左右，在這個「有情有愛」的日子，魏如萱身邊並沒有男性友人相伴，而是與吳卓源等4個女生前往台北市的信義威秀影城，4人一進到戲院便直接搭乘手扶梯前往影廳觀賞電影《搜查瑠公圳》。身為女主角的吳卓源，身上穿著電影的宣傳上衣，手上還提著裝一束鮮花的袋子，而當天似乎是她本人包場，而魏如萱則是受邀前往觀影。

▲朱軒洋、吳卓源先前因拍《搜查瑠公圳》爆三角戀，一年後兩人在首映會同台，為了避免感情話題再成焦點，合照中間還隔了三人的距離。（圖／焦正德攝／CTWANT）

吳卓源與魏如萱過去都曾擔任選秀節目《聲林之王3》導師，也經常在同場活動演出，如今吳卓源主演電影上映，魏如萱現身包場用行動支持，吳卓源還特地接魏如萱進戲院，兩人一路上有說有笑，看得出好交情。

▲魏如萱今年三月新歌拍MV找來朱軒洋合作引發熱議。（圖／好多音樂提供／CTWANT）

值得一提的是，魏如萱前陣子發行新歌《你還是你嗎》，MV男主角就是找來朱軒洋擔綱演出，當時還引發網友熱烈討論，直呼「怎麼找他當男主角」、「看到男主角滿頭問號」，如今她以行動力挺捲入感情風波的吳卓源，也讓吳卓源、朱軒洋兩人除了電影外，又多了另一個共通點。

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