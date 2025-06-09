JK羅琳轟跨性別惹風波！「跩哥馬份」不切割：我對她心存感激

記者劉宛欣／綜合報導

哈利波特原創影集，由原著作者J.K.羅琳擔任監製，引起熱烈關注，不過，由於她近年多次發表對跨性別族群不友善的言論，導致電影版多位演員選擇公開譴責，與她切割。近日，在電影中飾演「跩哥馬份」的湯姆費爾頓（Tom Felton）被訪問時提及此事，並沒有選擇對昔日的「恩師」落井下石，給出了較為保守的回應。

▲飾演馬份的湯姆費爾頓，回應了J.K.羅琳的言論爭議。（圖／翻攝自劇照）

湯姆費爾頓將加入美國紐約百老匯公演的《哈利波特：被詛咒的孩子》舞台劇，飾演「成年版」的跩哥馬份，再次詮釋此經典角色。日前，他在東尼獎（Tony Awards）現場接受外媒訪問時，除了表達對舞台劇的期待，被問起原作者J.K.羅琳的爭議性言論，是否會影響他在系列中的參與時，他坦言並沒有特別關注相關消息，直言：「我不能說它對我有影響。」

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▲湯姆費爾頓日前參加東尼獎。（圖／翻攝自湯姆費爾頓IG）

湯姆費爾頓進一步補充說：「我經常提醒自己，我很幸運能環遊世界，像現在人在紐約，我從來沒看過有什麼能比《哈利波特》，更能讓全世界的人聚在一起。而這一切，都是因為她（J.K.羅琳），我對此心懷感激。」不吝公開表達對J.K.羅琳的尊敬。另一方面，飾演電影《哈利波特》主角三人幫的丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森、魯伯特葛林特，則都曾公開抨擊過J.K.羅琳的言論。