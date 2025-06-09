劉品言閃嫁連晨翔「年底當媽」！　天心送祝福：妳的幸福獨一無二

記者王靖淳／綜合報導

女星劉品言與連晨翔今（9）日公開結婚及懷孕的消息，喜獲一票祝福，就連與她有著神似外型的女星天心，也透過Threads發文送上祝福。

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▲連晨翔、劉品言公開喜訊。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

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當得知劉品言公開結婚及懷孕的雙喜訊，天心在文中大呼：「真是為你開心找到人生的伴侶，又迎來新生命，人生進入一個全新階段。」談到兩人常被認為外型神似，天心在文中俏皮表示：「雖然很多人說我們長得很像，但你的幸福是獨一無二的。」並在文末祝福對方與腹中的寶寶都健康快樂，「祝福未來的日子充滿愛與喜悅。」

事實上，劉品言自2003年以女團Sweety出道時，就因為長相神似天心，而獲得「小天心」的封號，兩人2021年時總算一起在電視劇《最佳利益2》中同框演戲，當時她開心在社群曬出合照表示：「終於有人聽見我的祈禱！」為此天心也笑說：「終於和妹妹合作到。」

▲天心（圖左）發文祝福劉品言。（圖／翻攝自Facebook／天心）

此外，劉品言與連晨翔早在3年前合作拍戴愛玲的MV就認識，直到在2024年合作《舊金山美容院》才開始熟識，不過戲一殺青後又各忙各的，到了後期配音時再見面，才開始真正熟起來。在導演生日聚會後，連晨翔鼓起勇氣追求劉品言，兩人以結婚為前提交往，如今宣布結婚及懷孕的雙喜訊，令大票網友驚喜不已。不過小倆口決定暫時不辦婚宴，因為預產期落在年底，目前已投入迎接新生命的準備。