21歲F級甜美女優閃電引退！「才拍1年就喊停」宣布：回歸普通生活

記者劉宛欣／綜合報導

年僅21歲的日本人氣AV女優一之瀨葵（一ノ瀬あおい），出道未滿一年就宣布引退，引起粉絲譁然。擁有154公分嬌小身材與F罩杯豐滿上圍的她，自出道以來憑著清新甜美外型與自然演出快速累積人氣，如今卻在6月8日突發消息，透過社群平台宣布將結束AV女優生涯，讓許多支持者感到震驚與不捨。

▲一之瀨葵出道一年就宣布引退。（圖／翻攝自一之瀨葵X）

一之瀨葵在聲明中表示，最新作品將是她與片商合約到期前的最後一部作品，並透露自己將與所屬事務所結束合作關係。她坦言：「這一年的女優人生非常開心！」同時也感謝一路以來支持她的粉絲與合作夥伴，並希望未來以一般人的身份，努力朝著新的目標邁進。「未來我希望能以一般人的身份，去努力實現自己新的目標」，表達對未來人生的期待。

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▲一之瀨葵聲明全文。（圖／翻攝自一之瀨葵X）

事實上，在踏入AV界之前，一之瀨葵過著相對普通的生活，曾在咖啡廳工作，自小成長於單親家庭，與母親及兩個弟弟相依為命，深知母親辛勞，因此毅然投入成人產業，希望賺取更多收入來減輕家中負擔，實現「買車買房」的夢想，給家人一個更安穩的生活。

雖然一之瀨葵尚未透露未來的新方向，但她以正面態度面對生活轉換，並希望以平凡身分繼續努力，粉絲在留言區紛紛表達祝福與支持，雖然不捨得，但都大方地祝福她未來一切順利。