《黑澀會》米奇懷孕40週爬軍艦岩　臨盆倒數吐焦慮：好不想打催生

記者王靖淳／綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）在2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊。目前進入卸貨倒數階段的她，最近在社群發文透露，常被親友關切「有沒有感覺了呀？」卻始終毫無要生產的動靜，甚至還跑去爬軍艦岩，「好不想打催生喔，就想要很自然的讓寶寶自己決定什麼時候退房耶！」貼文曝光後，立刻掀起討論。

▲黃鈺文會在社群分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



隨著進入臨盆倒數階段，黃鈺文表示自己現在沒什麼產兆，除了一點點肚子的下墜感、以及偶爾緊緊的感覺，「我也好想要有感覺啊！」她透露上次去產檢時，醫生已觀察到她的子宮頸「開始軟了」，但仍無法預測會多快進入生產，讓她感到有些焦慮，「不知道寶寶會不會延遲退房。」

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談到孕後期的日常生活，黃鈺文分享自己每天堅持快走30分鐘，甚至還去爬了軍艦岩。她透露，自己事前先問了ChatGPT的建議，結果先是被警告「40週爬軍艦岩太危險」，後來才被建議只能去走前段的樓梯，為此她幽默表示：「也是算個貼心的暖男。」

▲黃鈺文臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

最後，黃鈺文在文末向過來人詢問：「第一胎進入40週時是不是也會焦慮啊？」並強調自己沒有腰痛或恥骨痛等徵兆，只希望能避免打催生針，因為她想很自然地讓寶寶自己決定什麼時候退房。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言給她建議，「媽媽開心寶寶就開心」、「順其自然小孩會自己選時間出來。」