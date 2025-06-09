樂天正妹捲「富商獵豔名單」　崔荷潾IG急上火線喊冤：不認識

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，隨著判決書被挖，今（9）日又爆出一份富商的「獵豔名單」，其中牽扯出17位啦啦隊女孩。為此，出現在這份名單中的樂天女孩崔荷潾（舊名：梔梔），稍早在IG限動發聲闢謠了。

▲崔荷潾是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）

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崔荷潾在限動中澄清，自己跟報導中的富商不認識，並附上哭笑不得的表情，「我上新聞了，但我不認識這位富商。」談到自己的名字出現在富商的獵豔名單中，崔荷潾直言：「如果有的話，我應該也不會跳啦啦隊。」

崔荷潾進一步提到，儘管自己的膝蓋受傷了，但她未來還是會繼續好好上班、工作賺錢，同時也不忘在文末宣傳自己的直播帳號，開玩笑邀請大家抖內她：「歡迎大家來直播抖內我，浪ID:4628342。」

▲崔荷潾PO限動闢謠。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）

此外，這起事件涉及的名單已經曝光，其中包括多位職棒和職籃的啦啦隊員。職棒方面，有琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、沐妍、昀二、Yuri、柔一、林襄、李芷霖、謝凱蒂、瑟七、莎莎等人；而職籃方面，則有草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐等人，都曾是正宮的蒐證對象。