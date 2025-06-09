劉品言半個月前「深U秀事業線」看不出懷孕　主持人疑說溜嘴當媽

記者黃庠棻／台北報導

女星劉品言在演藝圈出道超過20年，演過多部偶像劇，跨足電影之後也有漂亮成績，不過感情生活始終是許多粉絲相當關心的話題。怎料，今（9）日突然在社群網站上認愛連晨翔，不僅宣布結婚好消息，甚至公開已經懷孕超過三個月。

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▲連晨翔、劉品言驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

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事實上，劉品言在台劇《忘了我記得》中有亮眼的演出，在片中飾演女主角程樂樂（謝盈萱飾）的閨蜜「黃蘇菲」，是個事業女強人，雖然身邊沒有護花使者但有著寵物貓的陪伴。該片在5月20號象徵「我愛你」這一天舉辦首映記者會。

▲劉品言出席《忘了我記得》上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）

當時，劉品言穿著一套黑色無袖緊身洋裝露面，胸口深U、領口還有一排粉紅色的花點綴，小露酥胸、性感的身材展露無遺。算一算時間，劉品言當時早已有了身孕，不過平坦的小腹與纖細的四肢，完全看不出懷孕的跡象。

▲劉品言出席《忘了我記得》上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）

只不過，劉品言一上台後，主持人海裕芬差點說溜嘴她當媽的消息，笑虧她洋裝上的花「中間胸口的花是康乃馨嗎」，她趕緊彎腰露出一抹微笑化解，海裕芬則火速說道「謝謝，母親節快樂，5月是光輝的時刻」疑似早已知道好消息。

▲劉品言出席《忘了我記得》上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）