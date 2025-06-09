SEVENTEEN淨漢入伍近況曝！脫軍帽露平頭全被拍　網讚：獨自美貌發光

文／妞新聞

你是不是也還在失戀中？繼受封「臉蛋天才」的韓星車銀優官宣即將在在7月28日入伍服役後，遭到全網以「韓國演藝圈需保護國寶級男神為理由」強烈反對，預計2027年退伍的他，粉絲們必須苦苦等待2年，其實不只車銀優，超人氣男團SEVENTEEN的成員「尹淨漢」也在服役中，也讓克拉們相思病發作啦！

SEVENTEEN首位入伍成員

服役半年近況曝光

「留長髮比女星還貌美！」尹淨漢擁有精緻五官、美少年臉蛋，出道以來以雌雄莫辨的「神賜的美貌」不時狂上熱搜，他在去年9月26日入伍服役，成為團內第一位打頭香穿上軍服的成員，由於手部與腳踝曾接受過手術，尹淨漢被分派到「社會服務員」替代役履行兵役，長長的軍白期，讓廣大粉絲們超不捨。

▲淨漢服役近況曝光。（圖／翻攝自X@IO_O4JH）

▲淨漢在韓國國軍結業式活動。（圖／翻攝自X@u_yjh1004）

▲淨漢在韓國國軍結業式活動。（圖／翻攝自X@angelzip1004）

歐巴出現啦！！！當兵將近半年的他，最近被驚喜捕捉出現在稍早的韓國國軍結業式活動上，可以看到統一穿著軍服的阿兵哥們，正整齊劃一列隊出場，其中一看畫風就跟同梯不一樣的那位閃閃發光的帥哥，沒錯！就是當兵中的尹淨漢，超高顏值、自帶男神光芒的臉蛋，在人群中超顯眼。

粉絲們也拍到尹淨漢脫下軍帽的瞬間，一頭與活動期長髮相差超大的「栗子小平頭」也駕馭得超神，他似乎也發現粉絲的鏡頭，朝著群眾方向微微一笑，宛若拍廣告、回歸概念影片的近況馬上在SNS上被瘋傳，網友大讚：「這顏值太能打了吧！」、「人群中獨自美貌發光。」尹淨漢預計在2026年6月25日退伍喔。

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