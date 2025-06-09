ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

連晨翔❤劉品言3年戀愛故事懶人包
唐綺陽本周運勢／魔羯感情停滯
Dora約會富商照瘋傳「經紀人冷回應」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 新木希空 林俊傑 Solar 吳宗憲 林千又 黃鐙輝 洪金寶

SEVENTEEN淨漢入伍近況曝！脫軍帽露平頭全被拍　網讚：獨自美貌發光

文／妞新聞

你是不是也還在失戀中？繼受封「臉蛋天才」的韓星車銀優官宣即將在在7月28日入伍服役後，遭到全網以「韓國演藝圈需保護國寶級男神為理由」強烈反對，預計2027年退伍的他，粉絲們必須苦苦等待2年，其實不只車銀優，超人氣男團SEVENTEEN的成員「尹淨漢」也在服役中，也讓克拉們相思病發作啦！

SEVENTEEN首位入伍成員

服役半年近況曝光

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

윤정한（@jeonghaniyoo_n）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

「留長髮比女星還貌美！」尹淨漢擁有精緻五官、美少年臉蛋，出道以來以雌雄莫辨的「神賜的美貌」不時狂上熱搜，他在去年9月26日入伍服役，成為團內第一位打頭香穿上軍服的成員，由於手部與腳踝曾接受過手術，尹淨漢被分派到「社會服務員」替代役履行兵役，長長的軍白期，讓廣大粉絲們超不捨。

▲淨漢服役近況曝光。（圖／翻攝自X@IO_O4JH

▲淨漢在韓國國軍結業式活動。（圖／翻攝自X@u_yjh1004

▲淨漢在韓國國軍結業式活動。（圖／翻攝自X@angelzip1004

歐巴出現啦！！！當兵將近半年的他，最近被驚喜捕捉出現在稍早的韓國國軍結業式活動上，可以看到統一穿著軍服的阿兵哥們，正整齊劃一列隊出場，其中一看畫風就跟同梯不一樣的那位閃閃發光的帥哥，沒錯！就是當兵中的尹淨漢，超高顏值、自帶男神光芒的臉蛋，在人群中超顯眼。

粉絲們也拍到尹淨漢脫下軍帽的瞬間，一頭與活動期長髮相差超大的「栗子小平頭」也駕馭得超神，他似乎也發現粉絲的鏡頭，朝著群眾方向微微一笑，宛若拍廣告、回歸概念影片的近況馬上在SNS上被瘋傳，網友大讚：「這顏值太能打了吧！」、「人群中獨自美貌發光。」尹淨漢預計在2026年6月25日退伍喔。

【延伸閱讀】

宋江入伍1個月「超短小平頭撞臉蠟筆小新」近況首曝！比愛心MAN唱軍歌網笑：好融入

車銀優「入伍倒數2個月」全韓暴怒反對！爆出演IU新歌MV、最後活動時間曝，網：國寶必須免役

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Niusnews妞新聞SEVENTEEN淨漢

推薦閱讀

快訊／劉品言驚喜宣布「懷孕超過三個月」　閃婚連晨翔曬婚戒

快訊／劉品言驚喜宣布「懷孕超過三個月」　閃婚連晨翔曬婚戒

9小時前

Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩…男方財力狂

Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩…男方財力狂

14小時前

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！　甜曝「愛上她原因」：用我所有愛你

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！　甜曝「愛上她原因」：用我所有愛你

9小時前

連晨翔主動追求劉品言…結婚為前提交往！升溫戀人「時機點」曝光

連晨翔主動追求劉品言…結婚為前提交往！升溫戀人「時機點」曝光

8小時前

劉品言生日會「連晨翔突襲闖入」　1年前深情眼神早露餡

劉品言生日會「連晨翔突襲闖入」　1年前深情眼神早露餡

8小時前

袁惟仁臥病7年成植物人...女兒20歲了！她悲吐與爸爸「1遺憾」

袁惟仁臥病7年成植物人...女兒20歲了！她悲吐與爸爸「1遺憾」

6/8 16:32

獨家／SJ站上大巨蛋夢想成真！「11月連唱2天」歡慶20週年　金希澈也會到

獨家／SJ站上大巨蛋夢想成真！「11月連唱2天」歡慶20週年　金希澈也會到

4小時前

清純女大生剛出寫真急轉戰AV！高顏值＋白皙皮膚被讚「鑽石級新人」

清純女大生剛出寫真急轉戰AV！高顏值＋白皙皮膚被讚「鑽石級新人」

6/8 19:04

劉品言懷孕公開預產期…連晨翔私下舉動超寵妻　婚宴喊卡原因曝光

劉品言懷孕公開預產期…連晨翔私下舉動超寵妻　婚宴喊卡原因曝光

8小時前

連晨翔❤劉品言3年戀愛故事懶人包！　交往1年相戀→懷孕時間軸一次看

連晨翔❤劉品言3年戀愛故事懶人包！　交往1年相戀→懷孕時間軸一次看

8小時前

劉品言、連晨翔3年前拍MV相識！戴愛玲歌曲牽紅線…升級人生隊友

劉品言、連晨翔3年前拍MV相識！戴愛玲歌曲牽紅線…升級人生隊友

9小時前

劉品言選69公開結婚藏含義！連晨翔一聽「老婆懷孕」真實反應曝光

劉品言選69公開結婚藏含義！連晨翔一聽「老婆懷孕」真實反應曝光

8小時前

熱門影音

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD
范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

陳芳語爆情變鼓手男友：我還不知道　被下封口令「再給我一個月」

陳芳語爆情變鼓手男友：我還不知道　被下封口令「再給我一個月」

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

范瑋琪哭

范瑋琪哭

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

Sandy否認接棒《熱吵店》：假新聞！　教2歲兒讀詩讚「比我爸兒子聰明」XD

Sandy否認接棒《熱吵店》：假新聞！　教2歲兒讀詩讚「比我爸兒子聰明」XD

看更多

【驚心營救6小時】里長救豬仔創最快紀錄！曝援助心情「快點讓小孩回來」

即時新聞

剛剛
剛剛
36分鐘前10

嘻小瓜「遇黑粉洗版嗆聲」　曬截圖霸氣反擊：罵得很沒創意

47分鐘前11

楊丞琳演唱會台上淚崩！　世巡劃句點嘆「5年經歷人生高低潮」

1小時前2

陳芳語突鬆口「親眼看愛情溜走」　遭傳斷開血肉鼓手：人生真夠諷刺

1小時前0

白鹿《臨江仙》「難看」衝熱搜！「龍鬚瀏海＋七分褲」被笑像哪吒

1小時前31

YTR荒姨結婚了！　甜曬愛的身分證：99%符合我條件

2小時前37

韓星片酬飆天價！　Netflix也扛不住「祭出上限」數字曝光

2小時前0

《封神》女星爆考大學耍特權！　「佔少數名額還違約」李連杰恐遭殃

3小時前10

《黑澀會》米奇懷孕40週爬軍艦岩　臨盆倒數吐焦慮：好不想打催生

3小時前0

SEVENTEEN終於登台！Hoshi、Woozi林口開唱「7月連嗨2天」　官方訊息出爐

3小時前11

試婚3年「零吵架」才能結！爆料超瞎前任　張家瑋脫口特徵：是演員

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／劉品言驚喜宣布「懷孕超過三個月」　閃婚連晨翔曬婚戒
    9小時前7232
  2. Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩…男方財力狂
    14小時前3676
  3. 快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！　甜曝「愛上她原因」：用我所有愛你
    9小時前2010
  4. 連晨翔主動追求劉品言…結婚為前提交往！升溫戀人「時機點」曝光
    8小時前149
  5. 劉品言生日會「連晨翔突襲闖入」　1年前深情眼神早露餡
    8小時前124
  6. 袁惟仁臥病7年成植物人...女兒20歲了！她悲吐與爸爸「1遺憾」
    6/8 16:322818
  7. 獨家／SJ站上大巨蛋夢想成真！「11月連唱2天」歡慶20週年　金希澈也會到
    4小時前61
  8. 清純女大生剛出寫真急轉戰AV！高顏值＋白皙皮膚被讚「鑽石級新人」
    6/8 19:041816
  9. 劉品言懷孕公開預產期…連晨翔私下舉動超寵妻　婚宴喊卡原因曝光
    8小時前141
  10. 連晨翔❤劉品言3年戀愛故事懶人包！　交往1年相戀→懷孕時間軸一次看
    8小時前169
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合