劉品言、連晨翔甜曬雙喜訊！　整排藍勾勾湧入祝福…宋芸樺：我要哭了

記者張筱涵／綜合報導

劉品言和連晨翔今（9日）驚喜宣布結婚和女方已經懷孕的好消息，在演藝圈有好人緣的他們，留言區中整排藍勾勾帳號的祝福，宋芸樺更是感動表示「我要哭了」。

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▲連晨翔和劉品言宣布結婚和懷孕的雙喜訊。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



連晨翔在貼文中感性告白：「謝謝妳用1公里以外都聽得到的笑聲接住了我這個超級 I 人……我也相信我們的寶寶一定會跟妳一樣，笑起來就能讓全世界都變美好。」劉品言則以詩意語氣感謝身邊的一切：「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡，請用守護的心祝福我們。」

兩人幸福告白引來一票明星好友熱情留言祝賀。宋芸樺和連晨翔相識5年，不僅在兩人貼文下都現身留言，更激動表示：「我要哭了」、「歡迎寶貝來地球，陪玩姊姊準備好了，愛你最漂亮媽咪！」溫妮也驚呼：「天啊！！！大大大恭喜」，而簡廷芮則在連晨翔留言區喊話：「伴郎一定要幸福喔」，展現多年好友間的深厚情誼。

此外，林心如也送上真摯祝福：「太為妳開心了，要狠狠地幸福喔！」李李仁、林柏宏、謝欣穎、蔡尚樺、李千娜、蔡凡熙、巫建和等演藝圈好友也接連獻上祝賀，春風更以5顆愛心留言，展現祝福不言而喻。

▲▼連晨翔和劉品言喜訊下湧入眾人祝福。（圖／翻攝自Instagram／hsiang_5208、esther88）



這對新人同時公開了一系列婚紗照，風格自然溫馨，從隔窗凝視到日式榻榻米場景的互動，再到戶外牽手凝望，畫面洋溢著平凡中的真摯與浪漫，細膩詮釋出愛情最純粹的模樣。

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▲連晨翔和劉品言婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／esther88）