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快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　「時間地點搶票資訊」一次看

▲▼江蕙宣布加場。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙宣布加場。（圖／寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

「二姐」江蕙因病封麥9年後，近來以全新之姿重回舞台，舉辦「2025江蕙演唱會」，演唱會門票於年初登記抽選結束，主辦單位寬宏藝術表示，登記總票數突破260萬張，北高巨蛋共20場門票全數售罄，歌迷持續敲碗加場，今(9日)帶來好消息，主辦單位寬宏藝術宣布，將於8月13日、8月20日、8月27日於台北小巨蛋加演三場。

江蕙演唱會首場將於7月11日在高雄巨蛋開跑，距離演出僅剩一個月，為了以最完美的狀態登上舞台，二姐江蕙早已如火如荼地投入練團綵排，即便是回到家中，仍絲毫不敢鬆懈，把握時間練唱。

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此次演唱會，從企劃、內容編排、舞台設計到妝髮服，每個環節二姐江蕙皆親自參與討論，對於每個細節都以最高標準來要求與討論，只盼在2025的演唱會，與歌迷再相見時，能帶來令人難忘且感動的舞台，不辜負大家的支持與期望。
 
「2025江蕙演唱會」加演場在8月13日、8月20日、8月27日於台北小巨蛋登場，購票採會員實名制，門票將於6月17日(二)上午11:00全面啟售，實名制詳情、購票資訊請至寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。
 

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江蕙

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