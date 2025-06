記者劉宜庭/綜合報導

小S(徐熙娣)婚後育有3個女兒,其中小女兒許老三(許曦恩)最古靈精怪,目前已經升上國中的她,昨(8日)久違更新Instagram,可愛之中又增添幾分成熟感,被讚蛻變成美少女。

▲許老三久違上傳一系列自拍照。(圖/翻攝自許老三IG)



文中,許老三配文寫下:「Sometimes you just gotta say 'womp womp' and move on(有時候你只能無奈地說聲 '唉~' 然後繼續前進)。」同時附上一系列自拍照,從畫面中可見,她穿著白色貼身上衣與層疊項鍊,拿著小巧數位相機在鏡前擺出多個表情與角度自拍,散發濃厚Y2K復古風。

▲許老三已經升上國中。(圖/翻攝自許老三IG)

不過畫面一出,立即引來大姊Elly(許曦文)留言指認:「是我的衣服」、「是我的相機」。對此,許老三也不甘示弱地補上一句:「是我的美貌。」姊妹鬥嘴充滿趣味,也充分展現一家人的獨特魅力。