前RIIZE承漢正式SOLO出道！　月份確定了

記者張筱涵／綜合報導

韓星承漢去年宣布回歸RIIZE活動後，引起大批粉絲反彈，最終決定退出，並確定於今年以SOLO歌手身分出道，今（9日）正式消息曝光，將在7月登場。

▲承漢。（圖／翻攝自Instagram／seunghan.smofficial）



據韓媒《SPOTV NEWS》報導，承漢將於7月正式以SOLO歌手身份出道，強勢進軍夏季歌壇，展現蛻變後的全新音樂魅力。SM娛樂早於去年就曾預告承漢將在2025年下半年展開個人活動，不過如今驚喜提前，令粉絲喜出望外。

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經過長時間的專業訓練與製作打磨，承漢將帶著全新面貌於7月登場，展開個人音樂旅程，預計將展現出更加成熟、獨具個性的音樂風格。近期，承漢也透過社群平台釋出舞蹈練習影片，展示扎實的舞蹈實力與認真態度，為SOLO出道暖身。

事實上，承漢於2023年9月以RIIZE成員出道，但因練習生時期的私生活問題引發爭議，同年11月宣布無限期停止團體活動。隨後RIIZE以六人體制活動，SM娛樂原本於2024年10月宣布承漢將回歸RIIZE，但因粉絲強烈反對，在2天後改為「尊重藝人意願」，正式宣布承漢退出RIIZE，並朝個人歌手之路前進。