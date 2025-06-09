韓綜藝教父「開錯車」藥物檢測陽性！　遭不拘留立案喊冤

記者張筱涵／綜合報導

有「綜藝界大父」之稱的韓國資深喜劇人李敬揆，今（9日）被爆因涉嫌違反《道路交通法》遭警方調查。

▲李敬揆。（圖／翻攝自Instagram／inandinpictures）



據韓媒《MBN》報導，警方表示，事件發生在6月8日下午約2時5分，地點位於首爾江南區一間室內高爾夫練習場。當時李敬揆誤開走一輛與自己進口車車型相同的他人車輛，並將車開回自己的公司。車主發現愛車不見後，懷疑遭竊，隨即報警。經警方調查，確認是停車場管理員誤認車輛，才將車鑰匙錯交給李敬揆所致，並非蓄意偷車。

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李敬揆隨後返回高爾夫練習場並接受警方檢查，雖然酒測結果為陰性，但在現場進行的簡易藥物檢查中出現陽性反應。對此，他強烈否認違法行為，表示自己僅服用了「經醫師處方的藥物」，並否認有任何不法用藥行為。

目前，首爾江南警察署已以涉嫌違反《道路交通法》對李敬揆「不拘留立案」，案件仍在進一步調查中。根據韓國《道路交通法》，若因藥物影響而有可能無法正常駕駛者，即構成違法。

值得一提的是，李敬揆日前才在5日透過其YouTube頻道《God敬揆》透露自己「罹患恐慌障礙已十年，並一直服用相關藥物」，這段發言如今也被外界重新關注，是否與本次藥檢呈陽性有關，仍有待警方後續釐清。

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