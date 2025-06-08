港版瑤瑤懷二胎卻驗出「染色體異常」淚崩！衝美國再檢查報告出爐

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星林芊妤（Coffee）以「港版瑤瑤」封號為台灣人熟知，2018年跟從事銀行業的圈外人結婚、育有1子，5月底開心宣布懷孕4個月的好消息，2021年曾不幸流產的她，此次更加謹慎，不料，先前卻檢測出可能有「13號染色體異常」（巴陶氏症）而陷入情緒崩潰，擔心胎兒將面臨兔唇、多指或腳趾、智能障礙等風險，更嚴重的甚至可能活不過一歲，讓她當場淚崩。

▲林芊妤腹中胎兒一度驗出有「13號染色體異常」。（圖／翻攝自林芊妤YT）

在醫師建議下，林芊妤選擇進一步透過美國專業機構檢測，歷經兩週的漫長等待，終於在7日於YouTube頻道向粉絲報告好消息，胎兒罹患巴陶氏症的機率「低於萬分之一」。雖然結果讓人安心，但她坦言仍難以完全釋懷，擔心問題在之後才出現。不過醫師指出基因在早期就已形成，後期不會再改變，為她打了一劑強心針。

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▲林芊妤做進一步檢查後，確認胎兒罹患巴陶氏症的機率「低於萬分之一」。（圖／翻攝自林芊妤YT、IG）

林芊妤分享曾有朋友未做羊膜穿刺，最終嬰兒出生後才發現染色體異常，造成終身影響，因此她考慮是否要做羊膜穿刺，但又擔心0.05%流產風險，她指出「做完抽羊水之後，連拉筋都可能危險，醫生要我乖乖躺床四週不能運動，真的很煎熬。」

長期承受壓力之下，林芊妤坦言自己出現創傷後反應，「收到好消息應該開心，但我不敢快樂，也不覺得事情已經過去了」，她直言兩份報告都還是有一點不確定性，讓她不敢完全放鬆，「這種恐懼可能會持續到生產那一刻才會終止」。但她也感謝眾多粉絲持續支持與鼓勵，並在IG分享近照，身穿白色瑜伽服，孕肚明顯隆起，開心表示「終於可以把這位小寶寶介紹給大家認識了！」