李孝利退出廣告界11年還是超猛！　重磅回歸接代言「5個月內賺42億」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女王李孝利嫁給老公李尚順後，夫妻倆過著愜意的鄉村生活，搬到濟州島居住，近幾年來淡出歌壇。她2012年宣布不再代言，睽違11年，直到2023年才再次接下代言，5個月內賺飽42億，穩坐廣告女王寶座、魅力不減。

▲李孝利過去曾經退出廣告界11年。（圖／翻攝自李孝利IG）



節目《20世紀熱門歌曲》於6日整理出在歌壇全方位發展的歌手，其中李孝利被封為「廣告界績優股」，她以Solo女歌手之姿橫掃各類代言，卻在2012年突然對外宣布不再接代言，之後便搬到濟州島過著退休生活。

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▲李孝利退出廣告界11年回歸接代言還是超猛，業界盛傳她5個月內賺42億。（圖／翻攝自KBS）



直到2023年，李孝利再度活躍於歌壇重回螢幕，相隔11年重回廣告界，驚人的是，她魅力不減，業界盛傳她短短5個月賺進韓幣42億元（約台幣1億元），依舊是「廣告女王」。

李孝利1998年作為女子團體Fin.K.L的隊長正式出道，2003年以首張個人專輯《Stylish…E》進軍個人solo市場，主打歌〈10 Minutes〉引爆「孝利現象」，她也因此橫掃各大音樂頒獎典禮，並曾奪得三大歌謠大賞，高知名度使她成為「CF 代言女王」，一度是韓國最高收入的女性藝人之一。