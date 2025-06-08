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「樂天三本柱」甜唱五月天神曲！　河智媛苦練中文爆逗趣插曲　

記者孟育民／台北報導

人氣韓國啦啦隊成員「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢今（8）日出席ATT原創女團「Fun Girls」發布記者會，給予新人加油打氣。日前三人在樂天桃猿球場唱了五月天的〈OAOA〉，首次球場演唱中文歌，談及事前的準備，她們說：「一開始聽到這首歌覺得旋律很好聽，後面聽到歌詞的時候覺得歌詞有點難，所以很認真的練習。」更透露是因為聽這首歌才認識五月天。

▲▼樂天三本柱禹洙漢、河智媛、廉世彬出席原創女團《Fun Girls》首次公開活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼樂天三本柱禹洙漢、河智媛、廉世彬站台原創女團《Fun Girls》首次公開活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼樂天三本柱禹洙漢、河智媛、廉世彬出席原創女團《Fun Girls》首次公開活動。（圖／記者李毓康攝）

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如今她們在台灣活動越來愈多，私下也苦練中文，不過她們一致認為中文聲調比較難學，有時候因為聲調不同，導致對詞彙誤解，不過現在有找老師學中文，也有跟隊上女孩們互動，期許越來越進步。河智媛更爆料先前不小心將「蔬菜」講成「香菜」，說完自己都忍不住笑場。

▲▼樂天三本柱河智媛出席原創女團《Fun Girls》首次公開活動。（圖／記者李毓康攝）

▲河智媛私下苦練中文。（圖／記者李毓康攝）

另外，廉世彬過去受訪表示崇拜韓流天王權志龍GD（G-Dragon），男神演唱會日前開賣，一票難求，廉世彬雖沒有搶票，但還是有希望有機會可以見到偶像，「如果可以買到票，希望可以去一次，沒有去看過他的演唱會，我習慣遠遠觀看，崇拜、喜歡他就好了。」她表示在韓國也從未追過星，屬於低調支持型。

▲▼樂天三本柱廉世彬出席原創女團《Fun Girls》首次公開活動。（圖／記者李毓康攝）

▲廉世彬喜歡GD。（圖／記者李毓康攝）


 

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河智媛廉世彬禹洙漢樂天三本柱Fun Girls

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