「洛基」湯姆希德斯頓二度當爸！　愛妻挺渾圓孕肚…露面力挺放閃

記者黃庠棻／台北報導

英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）以「洛基」一角走紅全球，帥氣外型加上迷人嗓音，狂吸大票女粉絲。他在2019年爆出和小3歲女星扎威艾希頓（Zawe Ashton）熱戀，2022年傳出訂婚好消息，並在同年迎來第一個小孩誕生，時隔3年未婚妻又傳出懷孕，並挺著大肚子同框露面。

▲湯姆希德斯頓二度當爸。（圖／路透）

湯姆希德斯頓與扎威艾希頓因為合作舞台劇《Betrayal》相識，在2019年傳出戀愛消息，小倆口對於戀情相當保護，鮮少會在公開場合放閃，一直到2022年5月他才親口承認已經訂婚的好消息，同時女方手上被發現無名指戴著一顆巨大的鑽戒。

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▲湯姆希德斯頓和扎威艾希頓2022年宣布訂婚。（圖／達志影像）

就在湯姆希德斯頓承認訂婚消息後不久，小倆口在同年的10月迎來第一個寶寶誕生，當時外媒報導「雖然兩人作為新手爸媽面臨不少困難、睡得不多，但仍然對於迎接孩子感到十分開心與激動。」沒想到過了3年，女方近日大方在採訪中透露懷上第二胎。

▲湯姆希德斯頓老婆扎威艾希頓懷第二胎。（圖／翻攝自Instagram／voguemagazine）

近期，扎威艾希頓愛相隨，陪伴湯姆希德斯頓一同出席新片《查克的一生》（The Life of Chuck）英國首映會，她穿著一襲寬鬆的淡藍色洋裝現身，被發現身材略顯豐腴，在雜誌採訪中大方露出懷孕的孕肚，低調證實已懷上第二胎，更稱呼湯姆希德斯頓為「老公」，疑似暗示兩人已經完婚。

▲湯姆希德斯頓老婆扎威艾希頓懷第二胎。（圖／翻攝自Instagram／voguemagazine）