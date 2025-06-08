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62歲女星「一輩子維持XS尺寸」：胖1公斤就瘋狂減肥　超狂背影根本少女

記者吳睿慈／綜合報導

南韓62歲女星朴俊錦演出許多惡女角色，包含在《屋塔房王世子》、《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》、《太陽的後裔》等夯劇，精湛演技都讓觀眾恨得牙癢癢。她出道以來擁有「美魔女」封號，就算現已高齡62歲，仍擁有精緻外貌與完美身材比例，對體態非常要求，一生都維持穿XS尺寸，令粉絲驚訝不已。

▲▼62歲女星朴俊錦「一輩子維持XS尺寸」：胖1公斤就瘋狂減肥　超狂背影根本少女。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼美魔女朴俊錦分享維持體態的秘訣。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼62歲女星朴俊錦「一輩子維持XS尺寸」：胖1公斤就瘋狂減肥　超狂背影根本少女。（圖／翻攝自YouTube）

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朴俊錦透過YouTube頻道分享保養秘訣，有位粉絲提問「肚子怎麼一點肥肉都沒有？好羨慕，該怎麼減小肚肚」，她透過自身經驗分享「一旦脂肪堆積就會出現小肚肚了，那麼體態也會跟著開始失控走樣，這種時候無條件只能減少食量」。

▲▼▲▼62歲女星朴俊錦「一輩子維持XS尺寸」：胖1公斤就瘋狂減肥　超狂背影根本少女。（圖／翻攝自YouTube）

▲朴俊錦背影相當不科學。（圖／翻攝自YouTube）

對於朴俊錦來說，只要看到體重多了1公斤，隔天就會用極嚴格的方式減肥，一直以來都是這樣維持體態。她也分享自己的用餐習慣，早上7、8點前就會用餐，晚上5點前一定會吃完晚餐。

▲▼62歲女星朴俊錦一輩子維持XS尺寸」：胖1公斤就瘋狂減肥　超狂背影根本少女。（圖／翻攝自朴俊錦IG）

▲62歲女星朴俊錦一輩子維持XS尺寸。（圖／翻攝自朴俊錦IG）

事實上，朴俊錦對於自己的「44尺寸」相當自豪，以韓國的「44尺寸」計算則為台灣的XS，她總是維持在43公斤、腰圍23、24公分，因身材纖瘦、苗條，能夠消化各種時尚打扮，服裝總是會引起粉絲熱議，尤其時背影宛如少女，每每都會掀起話題。最新影片裡，她分享減肥心得，也讓觀眾佩服不已「果然是專業美魔女」、「胖1公斤就減肥太嚴厲了」。

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