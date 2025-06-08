《赴山海》瘋傳李凱馨被換臉！　由「她」取代…等定檔陸網急翻

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視市場自6月至9月進入所謂的「暑期檔」，各家串流平台紛紛準備大劇開播。原本預期上半年播出的陸劇《赴山海》，因劇中女配角李凱馨捲入錄音負面風波，儘管本人已經澄清是被惡意造謠，仍有謠傳劇集要換臉重新剪接，更瘋傳另一位女星換臉取代，而一旦重新換臉剪接，勢必將影響播出的檔期，讓期待播出的觀眾急翻天。

▲成毅《赴山海》原本傳出預計上半年開播，但目前沒有定檔。（圖／翻攝自微博）

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▲《赴山海》瘋傳李凱馨將被換臉。（圖／翻攝自微博）

《赴山海》是穿書題材武俠劇，由成毅主演，描述現代男主角穿書到《神州奇俠》的武俠世界的故事，而捲入錄音檔風波的李凱馨是新加坡籍藝人，在劇中飾演「唐方」，是《神州奇俠》故事系列的女主角之一，在劇中戲份為「女二號」，僅次於女一號的古力娜扎。目前劇組最新預告片有她的片段，官方微博也有她的相關貼文。

陸網一度謠傳《赴山海》另找女星楊肸子換臉，短短數字隨即引發各家娛樂博主轉發議論，不過又有娛樂博主發文稱「目前好像沒有聽說要換臉」。火速消滅換臉傳聞。

▲陸網瘋傳《赴山海》找杨肸子換臉。（圖／翻攝自微博）

▲另有網友爆料《赴山海》目前沒有要換臉。（圖／翻攝自微博）



成毅因《蓮花樓》人氣攀上新高峰，目前手上待播劇眾多，《赴山海》一度敲定2025上半年播出，更傳出與肖戰《藏海傳》對打，但至今仍沒有定檔消息。大批網友近日頻頻發文，期盼劇集趕上暑期檔播出，目前劇集預約收看人數，在兩家串流平台皆已經超過400萬，數字驚人。

▲《赴山海》將在雙平台上線，兩平台預約皆破400萬。（圖／翻攝自微博）