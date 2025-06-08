《新說唱2025》明星製作人曝！不見張震嶽、熱狗「黃子韜登場掀話題」

記者孟育民／台北報導

最新一季的《新說唱2025》首集7日開播，正式揭開全新賽季的序幕。上線一天即攀登至全站熱播榜第四名、綜藝類節目榜首！明星製作人陣容強大，包括黃子韜、萬妮達Vinida Weng、「時代少年團」的嚴浩翔、TizzyT謝銳韜與Capper張硯拙等人，他們依序亮相，超強的氣場帶給現場的選手滿滿的震撼，也直接點破本次的主題「哈圈洗牌」，將幫助選手去打破、去顛覆、去創作，準備展開新牌局。

▲《新說唱2025》明星製作人曝光 。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

節目一開播，黃子韜就表示，今年希望重置賽道，顛覆過往，為此節目組還邀請「黃金說唱大魔王」加入整季的賽段中，但這句話黃子韜不小心卡詞，笑場讓帥氣的氣勢破功了，卻也增添可愛的親和力。黃子韜受訪時坦言緊張：「因為我內心告訴我得裝一下帥，但是我又想稍微鬆弛一點，稍微有點幽默感，結果這兩種都沒結合起來。」但他還是推了一下墨鏡反問：「覺得還是帥的吧？」

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此外，明星製作人將秉持各自的「翻牌」標準考核選手，10組、11人「黃金大魔王」BrAnTB白景屹、黃旭、JelloRio李佳隆、李大奔BENZO、李毅傑PISSY、Melo 墨龍、那吾克熱-NW、PACT派克特、PSY.P楊俊逸 、TangoZ鍾祺、Yamy郭穎等人，將迎接200餘位說唱「新血」的挑戰，選手陣容也成為熱議話題。

▲黃子韜為節目添加不少話題。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）

值得注意的是，8年後回到《新說唱》節目的Yamy郭穎，帶來粵語說唱〈0763〉，歌詞提到2017年MC Hotdog熱狗問他「準備什麼風格」，她回：「我不懂風格你非要問，就是Yamy郭穎的風格。」幾句話熱翻現場。其實郭穎自《創造101》出道，她出色的rap和舞蹈實力令她在兩次評價考核都保持在A等級，也因此加入限定組合火箭少女101。

▲Yamy。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）



在海選環節，去年也有參加《新說唱2024》的台灣嘻哈歌手God Øne今年再次參加，卻沒被分為白銀實力的歌手，儘管白銀實力名單內有強勁實力的選手，但也有不少參賽者對名單表示不滿，認為有些選手的名單安排不合標準，激起不少討論與反彈。

▲God Øne。（圖／iQIYI/愛奇藝國際版提供）