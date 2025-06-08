林千又遭髮廊控爆粗口「常客男星發聲」！　曝5藝人常光顧

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人林千又近期在髮廊「Moon Hair Studio」洗頭時發生消費糾紛，遭店家指控飆罵工作人員「他X的」，她則是否認指控，並反控對方服務態度不佳。藝人高山峰昨（7日）轉發店家貼文，透露自己與多位藝人都經常光顧該髮廊，並直言：「我支持店家不接待不適合的客人。」

▲林千又近期遭髮廊指控店內爆粗口。（圖／林千又提供）



Moon Hair Studio昨日透過臉書，PO出衝突當下於店內拍下的畫面，說明整起事件的經過。高山峰隨後也轉發了該貼文，表示自己也是該髮廊的常客：「我支持店家不接待不適合的客人，現在台灣很多店家有監視器不是防小偷而是防奧客，大家應該都很同意吧？」

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高山峰也透露，自己與Moon Hair Studio的老闆與設計師認識近10年，除了他以外，阿Ben（白吉勝）、徐小可、黃鐙輝、嘉愛、鮪魚等多位藝人也都是店內常客，讓他不解表示：「如果店家態度有問題，那我們怎可能光顧這麼長時間？況且對方比我們這些人紅這麼多……」

▲高山峰透露自己與多位藝人都是店內常客。（圖／翻攝自Facebook／高山峰Mountain）



林千又日前接受《ETtoday星光雲》採訪，她澄清自己當時說的是「我他X的不是穿拖鞋」，而不是在罵工作人員，「我一進去他就說我穿拖鞋，我穿的是一雙34000元的Dior Star運動鞋，他說是拖鞋，真的很沒禮貌」。她也控訴店家服務不周，指出店內1個設計師同時服務4個顧客：「我看他們忙我還幫我自己吹乾，你知道他回我什麼嗎？他說是你自己要吹的，我們沒叫你吹，但我洗好頭沒人幫我吹，這樣會感冒頭痛吧。」

另一方面，Moon Hair Studio昨日發文表示，林千又所稱「說我穿拖鞋」一事，發生在她進店內更換客袍時，當時櫃台人員在閒聊中提到「看到您穿拖鞋，想說您是不是附近的鄰居」，被林千又反映：「這不是拖鞋、這是CD出的鞋子。」櫃台人員則當即致歉。

▲林千又否認指控，並反控對方態度不佳。（圖／翻攝自IG／cocomademedomydream）



至於林千又指控洗完頭沒人幫他吹頭髮，Moon Hair Studio則解釋，林千又洗完頭後曾如廁約15分鐘，她回座後工作人員便放下手邊工作，進行手部消毒準備為她服務，期間讓她等待了約5分鐘。貼文中也指出，林千又之後仍持續反映對服務的不滿之處，並逐漸出現情緒性的、挑釁的語氣，雙方因而產生衝突，並在最終出現林千又脫口「我他X的穿的不是拖鞋 ，是DIOR的鞋子」的情形，工作人員也因而決定報警處理。目前針對整起衝突事件，雙方仍各執一詞。

▼高山峰臉書貼文。（Facebook／高山峰Mountain，如遭刪除請見諒）

