侯佩岑《浪姐6》成團爆「跳舞划水」爭議！網批動作跟不上…親自回應

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《乘風2025》（浪姐6）於昨日（7）舉行總決賽，侯佩岑與宋妍霏、VaVa、羅予彤及曹穎組隊熱舞，表演〈十面埋伏〉，更以853分的高分奪冠。她最後獲選成團10人名單之一，然而表演被質疑「跳舞划水」，引發兩面爭議，本人在後台記者會直接回應。

▲侯佩岑《浪姐6》總決賽表演以C位登場。（圖／翻攝自微博）

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侯佩岑與宋妍霏、VaVa、羅予彤及曹穎攜手化身女戰士，翻唱S.H.E的經典歌曲〈十面埋伏〉。她在隊伍中以C位登場，開場特寫鏡頭美貌驚艷全場，然而接下來的舞蹈動作被質疑「划水」，相較於隊友VaVa與宋妍等人表現，她的動作被指表現一般、舞蹈動作跟不上、動作不到位等等，同時另一派網友認為「她看起來很努力了」、「她也不是專業的，能跳成這樣已經很好」。

▲侯佩岑跳舞被質疑划水。（圖／翻攝自微博）

▲侯佩岑最後獲選成團。（圖／翻攝自微博）



而節目後台舉行記者會，侯佩岑受訪時表示，提及「跳舞划水」爭議，強調自己很尊重舞台，大家很努力練習，上台前還在對動作，「可能我的跳舞能力確實不足，划水不存在我的腦子裡，因為我覺得來到團隊我還是非常尊重，每個姐姐都是盡百分之一百的努力，舞台上的呈現如果不夠完美，真的是我自己的舞蹈有待加強，可是努力絕對不會少，划水是不可能的……」。

▲侯佩岑後台記者會提及跳舞划水，強調尊重舞台「划水是不可能的」。（圖／翻攝自微博）

《浪姐6》侯佩岑組以853分的高分奪冠，超越王珞丹組〈廬州月〉的803分、吳宣儀組〈看我72變〉的776分，以及李晟組〈蒙娜麗莎〉的755分。最後成團名單則是王珞丹、吳宣儀、葉童、李晟、侯佩岑、羅予彤、宋妍霏、管樂、祝緒丹、張小婉。總冠軍是葉童。