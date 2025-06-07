不滿蕭雅全惡行被稱性騷擾！　受害女導再發聲控「是強制猥褻」

記者劉宛欣／綜合報導

靠著電影《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全，6日被導演陳蔚爾公開發文指控，自2016年起，長期對她性暗示、言語騷擾及身體侵犯。蕭雅全消失1天，7日才在社群發文道歉並告別：「我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。」對此，陳蔚爾接受《鏡週刊》訪問，提到蕭雅全的行為被寫成是性騷擾，但身為受害者的她，認為已構成強制猥褻。

▲蕭雅全躲了一天後出面認錯道歉。（圖／翻攝自蕭雅全臉書）

根據《鏡週刊》報導，陳蔚爾勇敢站出來發聲，提到其實很多業界人士都有耳聞類似的事，卻始終沒人敢站出來，她直言把對方當朋友，蕭雅全卻想碰她，「真的很荒謬」，陳蔚爾還直言，「媒體都寫他是性騷擾，但這對我來說是強制猥褻了」，事實上，在《刑法》上，強制猥褻罪屬於非告訴乃論的「公訴罪」，性騷擾則是告訴乃論，有很大的區別。

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▲陳蔚爾認為蕭雅全的行為已經是強制猥褻。（圖／翻攝自蕭雅全臉書）

此前，蕭雅全在被陳蔚爾指控後，7日打破沉默在臉書發文：「對被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。」接著宣布停工「因為我的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，我覺得愧疚。我將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。」自認感到難堪且沒有藉口。