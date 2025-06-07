敖犬迪士尼爆氣嗆妻「公主病」！　首揭婚姻危機：氣到說死在這沒差

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）和前空姐發發在去年10月底登記結婚，夫妻倆近來還一起經營YouTube頻道「犬潤發」。兩人在7日上傳的影片中，透露最大的爭執竟然是在夢幻的迪士尼樂園爆發，敖犬還一度嗆聲「就算死也不會求妳」。

▲敖犬和發發在去年10月登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

發發表示，當時原本開心出遊，還特地穿上學生制服進場，一看到城堡就有種「公主回家」的感覺。但後來因為找不到自己想要的米妮帽，所以情緒開始有點失控，不斷催促敖犬幫她找帽子、語氣不耐，讓平常被溫柔對待的敖犬一度忍無可忍。

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找了四、五間店後，兩人終於看到放在高處的米妮帽，結果發發用不好的語氣說：「你覺得我拿得到嗎？」讓敖犬感覺被當成「僕人」在命令，他當場爆氣說「妳可不可以不要那麼公主病」，最後兩人也什麼都沒玩，就直接離開園區。

▲▼敖犬和發發分享吵過最嚴重的一次架。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）

發發透露，當下因為在氣頭上，也知道敖犬不會搭地鐵，便要對方自己想辦法回去。而敖犬也不甘示弱，直接嗆聲說「我死也不會求妳帶我坐地鐵」、「我就死在這邊也沒差了啦」。

不過，雖然吵得火熱，發發還是放心不下敖犬的安危，最終折返回去找對方，一起回到飯店。但回到房間後，發發情緒崩潰落淚，委屈表示自己什麼都沒玩到，讓敖犬感到心疼，也認為若就這樣回台灣，可能會成為婚姻中的遺憾，於是便主動提議延後機票，隔天再補償一次迪士尼之旅，兩人也順利製造了美好的回憶。

▲▼敖犬最後放下情緒，帶發發再去一次迪士尼樂園。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）