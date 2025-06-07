29歲模特金鍾碩「與她大吵20分後墜樓」死因曝光　家屬慟：將公開警方錄音檔

記者吳睿慈／綜合報導

南韓模特兒金鍾碩（音譯，김종석）6日突然爆出死訊，他的好友於5日在IG上哀悼「我的兄弟，聽到你昨天離開我們的消息，我的心塌了」，另一位B友人也發文表示「至今無法相信」。由於他才29歲，且死訊曝光3天前更新IG近況，令粉絲無法接受他的離開。怎料，韓網6日晚間瘋傳一則疑似與他有關的死訊，一名29歲男子因與女友吵架，隨後便墜樓身亡，該案件主角疑似就是金鍾碩，家屬則痛苦發聲表示「不久後會整理好立場，將公開警方與當時同在場的友人們錄音檔。」

▲29歲模特金鍾碩死因為墜樓。（圖／翻攝自金鍾碩IG）



根據韓網報導，河南警察所透露，6月4日上午9點38分接獲報案，內容指稱「友人在公寓裡鬧事」，據了解，當時一名20歲多的男子因向女友做出投擲燒酒瓶等暴力行為，警方出動到現場後，緊急將這對情侶檔分開，並規勸兩人各自回家，怎料，才在20分鐘後，男子竟在9點50分左右於建築物的頂樓上墜樓當場身亡，而這起社會案件當事人疑似就是金鍾碩。

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▲29歲模特金鍾碩生前謠言瘋傳，家屬慟「將公開警方錄音檔」。（圖／翻攝自金鍾碩IG）



金鍾碩生前出現暴力行為的傳聞瘋傳，使得家屬崩潰不已，親姊姊IG同步發文表示「因為突如其來的死訊，讓我們慌亂地舉行了葬禮，網路上流傳著與鍾碩的謠言與事實不同，使得家屬現在感到非常痛苦。」

金鍾碩姊姊表示「到目前為止我們都沒有做出任何對應，是因為希望鍾碩去到更好的地方，所以沒有反駁，但有太多遭扭曲的內容擴散著，那不是事實。」家屬表示將會公開警方的錄音檔以及在場同行友人的錄音檔，待整理好以後便會對外公開，懇求網路爆料自行刪除，否則將訴求法律對應。

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