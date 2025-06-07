連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！下台突被告知：堂主叫妳留下 失控畫面曝

記者潘慧中／綜合報導

「最兇日文老師」長瀨昆妮先前因出現在連千毅的直播當「秘書」幫忙賣貨，知名度水漲船高。近日格外引起討論的是，她火辣現身廟會活動，未料剛表演完就突然被告知「堂主叫妳留下」，讓她一度以為是否闖禍了，幸好情況和她想像得完全不同。

▲長瀨昆妮近年開始接廟會活動。（圖／翻攝自Instagram／nagase_queenie）



[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著連千毅入獄，長瀨昆妮開始轉型發展其他類型的工作，除了上電視節目錄影、主持記者會、拍攝業配照、餐酒館擔任一日店長和推出寫真書，後來還陸續接下廟會活動。

▲長瀨昆妮的火辣造型和玩遊戲的手法讓現場大失控。（圖／翻攝自Instagram／nagase_queenie）



最近特別掀起關注的是，長瀨昆妮最近接下新莊決聖堂的邀約，在現場擔任DJ，沒想到表演剛結束就發生插曲。她向《三立新聞網》透露，當時剛走下兩階樓梯，就被告知「堂主叫妳留下」。原本擔心自己是否剛才的表演有問題，但事實是堂主很滿意，滿意到願意加碼要她加場！

▲▼長瀨昆妮大膽用嘴巴叼東西送給粉絲。（圖／翻攝自Instagram／nagase_queenie）



長瀨昆妮不只答應，還換了新戰袍上台。只見她穿著紅色貼身短洋裝，重點部位只遮兩塊愛心布料，豐滿上圍完全包不住，更不用說還穿吊帶襪，造型火辣程度破表，最後甚至用嘴巴叼東西送給粉絲，「再次現場大失控」，可說是誠意十足，「新莊一年一度盛事圓滿結束。」