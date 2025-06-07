《歌手》范瑋琪「失態暴哭畫面曝」！後台掩面哽咽：確實有點緊張

記者潘慧中／綜合報導

范瑋琪6日首度挑戰大陸節目《歌手2025》，演唱自己的經典歌曲〈最初的夢想〉，全程不修音直播放送，未料以最後一名的成績慘遭淘汰，下台後痛哭的畫面也隨之曝光。

▲范瑋琪後台暴哭畫面曝光。（圖／翻攝自微博）



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畫面中，可以看到范瑋琪演唱完走到後台時，情緒非常激動，數度掩面啜泣，哽咽到說不出話來，「對不起好失態喔」，眼角和臉頰都掛著淚水。

▲范瑋琪一度哽咽到說不出話。（圖／翻攝自微博）



范瑋琪帶著有點顫抖的聲音說，「看到他們（台下觀眾）懇切的眼神，然後跟我一起唱，然後給我這麼大的鼓勵，我覺得值了，真的值了」，最後在一旁工作人員的攙扶下走出去。

▲范瑋琪看到觀眾的反應覺得一切都值得了。（圖／翻攝自微博）



事實上，范瑋琪6日表演結束後，網路上立刻傳出「范瑋琪暴哭中，何老師（何炅）有抱著安慰」的貼文。雖然目前曝光的畫面未見何炅，但能看到范瑋琪坦言：「說不緊張是騙人的，可能網友說我聲音有點抖，我也虛心接受。」

▲范瑋琪表演結束後，網路上立刻傳出「范瑋琪暴哭中，何老師有抱著安慰」的貼文。（圖／翻攝自微博）



不只這樣，范瑋琪7日凌晨也在微博發文表示，「感謝今晚有那麽多朋友願意聽我唱歌，剛剛范范在台上確實有點緊張，會繼續好好加油！ 」

▲范瑋琪7日凌晨發聲。（圖／翻攝自微博）

