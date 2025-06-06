蔡允潔懷二寶「測妊娠糖尿沒過」　被迫天天扎針：實在無法懂

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子。隨著生產進入倒數階段，她今（6）日在社群發文分享產檢近況，坦言無法懂第二胎妊娠糖尿檢測沒過，「居然妊娠糖尿沒有過！？還得到一台免費的血糖機，每天要在手上扎上數針！」

▲蔡允潔會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

蔡允潔回憶，懷第一胎女兒的時候雖然胖了30幾公斤，但妊娠糖尿仍順利過關，如今體重只多10多公斤，卻意外被判定未通過，令她忍不住疑惑「為什麼？」她也透露，因妊娠糖尿沒過關，所以醫院直接送她一台免費的血糖機，讓她必須每天得在手上扎上數針來監測血糖。

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▲蔡允潔分享懷孕困擾。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

談到使用血糖機監測血糖，蔡允潔坦言一開始滿害怕的，但現在都有點習慣了。至於檢測過程，蔡允潔自曝喝糖水時吐得亂七八糟，笑說懷第一胎時竟曾覺得味道「很好喝」，前後反差超大。貼文曝光後，吸引網友留言討論，不少人紛紛寫下鼓勵留言她，替她打氣「加油」、「辛苦了」、「妳是最棒的。」