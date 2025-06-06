白冰冰爆料賀一航曾經「託孤」　吳淑敏大讚曾治豪MVP

記者葉文正／台北報導

民視週六八點由白冰冰、陽帆、台一線阿玟東諺、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，邀請到台語小天后吳淑敏以及金曲唱將伍浩哲，當年26歲出道2個波蘿麵包吃一整天，直到31歲與天后陳美鳳合唱〈繁華攏是夢〉才初嘗走紅滋味，白冰冰更是盛讚他現場演唱，歌聲根本就是播放的CD，來到節目要多唱幾首歌讓大家聽得過癮。

▲楊哲(左起)曾治豪、郭忠祐以及白冰冰、陽帆。（圖／民視）

很久沒出現在螢光幕的曾治豪，演唱〈我的未來不是夢〉讓伍浩哲驚豔，他提到曾經在PUB聽過曾治豪演唱，大讚他今天的高音非常穩又有感覺；另外一位大牌歌手吳淑敏也選了曾治豪是當集「MVP」之外，主要是因為他成長進步很多，可能經歷過一段低潮的時光，懂得沉住氣演唱，不一樣的曾治豪蛻變成長，讓吳淑敏大讚賞。白冰冰提到曾治豪當了爸爸更穩重了，爆料當年他爸爸賀一航有「託孤」給他，白冰冰更在節目上看到曾治豪的進步，希望大家多多照顧他，提攜後輩不遺餘力。

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▲曾治豪被吳淑敏稱讚是MVP。（圖／民視）

除此之外，語出驚人的白冰冰還說莊振凱錄影結束要去他家過夜，讓全場驚呼紛紛叫他「姐夫」，陽帆更是接話問：「我們要稱呼他『白莊振凱』了嗎？冠上妻姓』，讓白冰冰哭笑不得，她說因為太晚沒有車可以回南部，他跟明亮去他家客房睡啦！意外笑料讓全場笑到不行。