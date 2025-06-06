GD 5傳熱戀李周妍！　一早發聲明否認：並非事實

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣歌手G-DRAGON（權志龍）近日再度捲入與After School出身女星李周妍的戀愛傳聞，然而雙方再度予以否認。G-DRAGON所屬經紀公司Galaxy Corporation於6日發表聲明，明確表示：「近期不斷被提及的G-DRAGON與李珠妍的戀愛傳聞並非事實。」

▲GD否認李周妍戀情。（圖／翻攝自Instagram／jupppal、xxxibgdrgn）



這起緋聞源於5月27日李周妍於個人Instagram上傳的自拍照，引起部分網友懷疑。她曬出一張與貓咪合影的照片，有眼尖粉絲指出，照片中的畫框、沙發等家具擺設與G-DRAGON住所的裝潢極為相似，並懷疑她懷中的貓咪與G-DRAGON飼養的愛貓項圈相同，再度掀起戀愛疑雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，G-DRAGON與李周妍的緋聞並非首次。自2017年以來，兩人已累計5次傳出戀情，最初傳聞出現時，雙方皆回應為「親近的同事」並予以否認。隨後即使緋聞持續出現，雙方均選擇低調不回應，如今面對再度延燒的傳聞，G-DRAGON方面終於再次出面澄清，劃清界線。