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GD 5傳熱戀李周妍！　一早發聲明否認：並非事實

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣歌手G-DRAGON（權志龍）近日再度捲入與After School出身女星李周妍的戀愛傳聞，然而雙方再度予以否認。G-DRAGON所屬經紀公司Galaxy Corporation於6日發表聲明，明確表示：「近期不斷被提及的G-DRAGON與李珠妍的戀愛傳聞並非事實。」

外送稿用　▲▼GD 李周妍。（圖／翻攝自Instagram／jupppal、xxxibgdrgn）

▲GD否認李周妍戀情。（圖／翻攝自Instagram／jupppal、xxxibgdrgn）

這起緋聞源於5月27日李周妍於個人Instagram上傳的自拍照，引起部分網友懷疑。她曬出一張與貓咪合影的照片，有眼尖粉絲指出，照片中的畫框、沙發等家具擺設與G-DRAGON住所的裝潢極為相似，並懷疑她懷中的貓咪與G-DRAGON飼養的愛貓項圈相同，再度掀起戀愛疑雲。

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事實上，G-DRAGON與李周妍的緋聞並非首次。自2017年以來，兩人已累計5次傳出戀情，最初傳聞出現時，雙方皆回應為「親近的同事」並予以否認。隨後即使緋聞持續出現，雙方均選擇低調不回應，如今面對再度延燒的傳聞，G-DRAGON方面終於再次出面澄清，劃清界線。

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G-DRAGON權志龍GD李周妍

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