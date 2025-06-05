17歲百萬網紅遭槍殺！切完生日蛋糕幾小時後慘死　男子「追求被拒」冷血開槍

記者蕭采薇／綜合報導

在TikTok擁有超過百萬粉絲的少女網紅莎娜·尤薩夫（Sana Yousaf），週一在家中遭到槍擊身亡，而對方僅僅是因為追求不成就痛下毒手。這起令人髮指的事件震驚了全球，並再次引發了對巴基斯坦女性安全以及針對女性暴力行為的嚴重擔憂。

▲TikTok擁有超過百萬粉絲的少女網紅莎娜，在家中遭到槍擊身亡。（圖／翻攝自IG）

據綜合外電報導，兇手是22歲的男子奧馬爾·哈亞特（Umar Hayat），他在莎娜位於伊斯蘭堡的家門外潛伏了數小時。最終採取了極端且令人髮指的手段，對莎娜實施了冷血的槍擊謀殺。

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莎娜·尤薩夫是巴基斯坦冉冉升起的新星，在TikTok上擁有超過80萬粉絲。她以其對口型表演、護膚技巧分享以及充滿活力的個性而聞名。莎娜的影片經常展現她對生活的熱愛和積極的態度，深受年輕觀眾的喜愛。

▲莎娜原本在TikTok擁有超過80萬粉絲，悲劇發生後，追蹤人數超過百萬，為她深深哀悼。（圖／翻攝自IG）

就在她去世前幾個小時，莎娜還在TikTok上分享了一段慶祝自己17歲生日的影片，影片中她正在切生日蛋糕，畫面充滿了青春的活力和對未來的憧憬。

▲莎娜在遭到槍擊身亡前的幾個小時，剛剛更新了慶祝17歲生日的影片。（圖／翻攝自IG）

這起悲劇事件不僅奪走了一位年輕女性的生命，也奪走了巴基斯坦社交媒體界一顆冉冉升起的新星。莎娜的去世在她的粉絲和更廣泛的社群中引起了巨大的悲痛和憤怒。許多人在社交媒體上表達哀悼，呼籲不要輕縱兇手。