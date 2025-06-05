不倫醜聞爆3次都沒封殺！齊藤由貴「抓住1優點」穩當娛樂圈不死鳥

記者陳芊秀／綜合報導

日本藝人一旦涉及不倫醜聞，尤其女明星就此形象蒙塵，難以避免事業危機。然而58歲的齊藤由貴即使爆出3次不倫醜聞，儘管一度廣告遭撤，也沒有被封殺到底，傳奇經歷被日網稱為「不死鳥」。

▲齊藤由貴不倫醜聞爆3次，都沒有被演藝圈封殺放逐。（圖／翻攝自日網）

據《週刊文春》報導，齊藤由貴從偶像歌手起家，如今年過半百轉型當演員，演藝生涯共面臨3次不倫醜聞。

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首先是1991年，當時仍單身的齊藤由貴與已婚且有孩子的歌手尾崎豐之間傳出交往。她召開記者會，並提及男方正宮是「從未見過、也不認識的人」，此發言引發了輿論的激烈抨擊。接著是1993年，未婚的她與已婚男星川崎麻世被爆房間密會。她被冠上「魔性之女」標籤，隔年（1994）與同為摩門教徒的圈外男性結婚，婚後生下3個孩子。

▲齊藤由貴以清純偶像出道，單身時爆發2次不倫醜聞。（圖／翻攝自日網）

齊藤由貴婚後轉型，更以可愛媽媽形象接下不少廣告代言，不料結婚第23年（2017年），她被爆與50多歲家庭醫師的不倫戀，她雖否認此事，但另一家媒體《FLASH》曝光了她與該醫師接吻照，以及醫師戴著疑似她內褲的照片，最終她還是承認不倫。此外，她與醫師關係未斷，2023年還到醫師診所門口哭鬧，直到2024年她正式辦理離婚手續，與不倫醫師仍持續交往。

從偶像包裝的形象變魔性之女，又從媽媽形象涉不倫醜聞，齊藤由貴面臨過廣告遭下架，但是戲劇、電影演出仍然持續，還能繼續上綜藝節目。報導分析，她近年時常扮演「糟糕母親」的角色，例如日劇《最喜歡的花》是過度干涉女兒的母親，在《好想把那個人渣狠揍一頓》扮演喜歡渣男的媽媽，她接演這些設定有問題的媽媽角色，總喚起人們對她醜聞的記憶，但是她不僅接受這些角色戲約，還把角色詮釋得淋漓盡致，如今她已經是「糟糕母親」選角的第一人選，過著獨一無二的演藝人生，日網也對她的演技相當折服，至今仍活躍第一線。

▲齊藤由貴近年再爆第3次不倫戀，如今演紅「糟糕母親」成為這類角色第一人。（圖／翻攝自日網）