小孟老師／6月8日星座運勢 金牛座大膽告白＋錢進帳！
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：幫忙同事分擔
感情：注意對方情緒
財運：近期有望加薪
幸運色：粉紫色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：創新效仿同業
感情：冷靜一陣時間
財運：考量財務成本
幸運色：天藍色
貴人：處女
小人：獅子
工作：優良模範借鑑
感情：對方關愛體貼
財運：賺取適當利潤
幸運色：米白色
貴人：金牛
小人：雙子
【土象星座】
工作：架構重新調整
感情：積極化解矛盾
財運：謹慎運行資產
幸運色：粉晶色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：業務高手進攻
感情：公開表達示愛
財運：金錢持續進帳
幸運色：橘紅色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：選擇更勝努力
感情：保持幽默互動
財運：創造理想財富
幸運色：霧灰色
貴人：射手
小人：牡羊
【水象星座】
工作：多加鼓勵下屬
感情：兩人情感融洽
財運：利潤蒸蒸日上
幸運色：湖水綠
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：產生些倦怠感
感情：建議放下懷疑
財運：降低投入資金
幸運色：奶茶色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：付出終於收成
感情：幻想接軌現實
財運：別因損失喪志
幸運色：寶藍色
貴人：天秤
小人：金牛
【火象星座】
工作：有望出現轉機
感情：別再唉聲嘆氣
財運：審視過高成本
幸運色：星空色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：鼓勵代替責備
感情：避免節外生枝
財運：投資理財謹慎
幸運色：金箔色
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：逆境打磨心志
感情：促進兩人情感
財運：禍福難順人意
幸運色：亮紫色
貴人：獅子
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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