韓18禁音樂劇又要來台！　「75分鐘超害羞演出」宣告升級

記者蔡琛儀／台北報導

南韓熱銷18禁音樂劇《WILD WILD》三度襲台，主辦單位宣布將於9月26日至9月28日在台北Legacy Max信義劇場及10月4至5日於高雄LIVE WAREHOUSE舉辦「Show Musical《WILD WILD》」，此次為全新舞台、全新劇情，無論是舞台設計、肢體表演、音樂，以及將掀全場高潮的貼身互動，都進行了全面的升級，其中除了5場僅限女性入場，還有1場也開放男性可同樣進場同樂。

▲▼南韓熱銷18禁音樂劇《WILD WILD》三度襲台。（圖／寬宏提供）

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此次同樣有著讓人臉紅心跳的完整75分鐘演出，但不同於以往的是，今年為全新改版內容，對演員們來說是個特別的挑戰，投入了更多時間與心力打造，如同近期《WILD WILD》發行的主打歌〈BOILER ROOM〉，演員們將在熱情如火的舞台中喚醒本能，透過全新服裝造型、舞台裝置及迷人演技，讓觀眾更深刻地感受舞台生命力。

演出陣容部分，今年台北場由金東熙、姜天一、李潤濟、朴道鏡、正HANSAEM、金鎭友、崔JAY、梁曜韓演出，高雄場由姜天一、李熙中、正HANSAEM、韓鎭煜、魯晋旭、金是佑、沈寧晙、鄭喜曄出演，演員們將結合藝術與舞蹈，展現狂野、性感、激情等多元面貌，能夠有機會再見到台灣粉絲們，演員們也藏不住心中喜悅喊：「我們帶著比之前更加狂野的能量回來了！」

去年是《WILD WILD》首次到高雄演出，今年將再會南部粉絲，演員們紛紛表示，去年第一次到高雄表演，在美麗又悠閒的海邊旁，以及充滿藝術氣息的複合文化空間進行了演出，場館周圍非常美，而粉絲熱烈的反應也讓他們起雞皮疙瘩，令人記憶深刻。談及台灣美食，演員們則開心分享，在台北，對地瓜球和夜市裡的炸雞排、牛肉麵念念不忘；在高雄，對當時每天晚上吃的芒果冰，還有雞翅飯、咖哩甜甜圈特別難忘，很期待再到台灣品嚐。門票將於6月9日開賣，詳洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。