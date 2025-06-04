莫彩曦「準備動大手術」結束台灣行　感謝尪神救援許願：下次再回來

記者蔡宜芳／綜合報導

美籍百萬YouTuber莫彩曦（Hailey）和丈夫Adam（李曉龍）熱愛台灣文化，夫妻倆經常來台拍片。她日前透露自己準備動個大手術，並決定在術前來台獨旅，在經過幾日的療癒，她4日發文宣告旅行結束，也開心直呼「台灣我愛你」。

▲莫彩曦在動手術前獨自來台灣旅遊。（圖／翻攝自Instagram／hailey_jane）

莫彩曦表示，她非常感謝台灣給自己一趟最充實的獨旅，並透露此行在台灣的點點滴滴，不論是巷弄間的美食、人情味，還是偶然發現的新秘境，都讓她感受到滿滿溫暖，「會陪我走過接下來的大手術，直到我們一家三口再次一起回台灣。」

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▲▼莫彩曦開心分享台灣行照片。（圖／翻攝自Instagram／hailey_jane）

莫彩曦也特別向丈夫Adam獻上感謝，直言因為有Adam這樣的「神隊友」照顧兒子Boba，她才能無後顧之憂地享受獨自旅行的每一刻，「而且我真的每一秒都用全心全意喜歡。」PO文引台灣網友紛紛留言「彩曦手術順利！下次台灣見」、「隨時歡迎回來台灣」、「祝彩曦手術順利～平安健康～台灣等你們回來哦」。