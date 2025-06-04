台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「金魚腦」阿金擁有一張台灣與烏拉圭混血的漂亮臉蛋，過去以環保主題影片走紅。她4日在社群透露，其實早在年初就與男友兼創作夥伴「掌櫃」分手，雙方回歸同事與朋友關係，而充滿溫暖的分手文也引大票網友獻上祝福。

▲阿金和男友掌櫃一起經營頻道多年。（圖／翻攝自Instagram／goldfishbrain17）

阿金表示，在這段八年的感情中，她和掌櫃不僅僅是戀人關係，更是一同為夢想努力的夥伴，「頻道初期所有的東西都是他教我的，到現在我也每天都從他身上學到超多新東西！」她提到，掌櫃原本較為低調，習慣於幕後工作，直到近年因不放心她獨自出國，加上熱愛拍片，才開始出鏡，還會開心跟她分享在路上被認出的事情。

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▲阿金宣布和掌櫃分手。（圖／翻攝自Instagram／goldfishbrain17）

阿金說，她和掌櫃累積了很多到老了之後都還能幸福回味的記憶，至於為何選擇分手，阿金坦言，並沒有什麼特別的故事，而是雙方在日常生活中，逐漸體會到彼此並不適合以情侶身份繼續走下去，「這是我們兩個在努力了很久很久很久之後得到的結論，雖然一開始真～～的超～～～難過，但最後也漸漸意識到，我們都成為了比以前更有勇氣的人，有勇氣去走出更適合自己的路！」

▲阿金表示接下來仍會和掌櫃以朋友及夥伴的身分相處。（圖／翻攝自Instagram／goldfishbrain17）

關於頻道的未來動向，阿金表示將「順其自然」，有可能會出現更多她個人出遊的影片，也不排除兩人繼續合作創作內容。儘管身份轉變，但她和掌櫃對頻道的熱情依舊，「不管怎麼樣都會是夥伴，而且我們都同意，少了其中任何一個人，金魚腦這個頻道就不會是原本的樣子了！」溫暖的分手文引來許多網友留言表示「你們都很棒」、「祝福你們成為永遠的好朋友」、「不管怎麼樣都支持你們，重點要開心快樂」。