《與惡2》用好萊塢特效！楊貴媚減齡20歲「臉上都是痣」蔡振南看傻

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》即將於6月7日開播，今（4）日該劇舉辦首映記者會，主演周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿、白潤音、詹子萱皆一同出席。其中，周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎在劇中演出橫跨20年，劇組特地使用好萊塢特效來讓演員們「減齡」。

▲《我們與惡的距離 II》舉辦開播記者會。（圖／記者姜國輝攝）

《我們與惡的距離 II》使用了好萊塢常用的「減齡技術」，讓周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎能夠從20年前演到現在，不過演員們完妝後必須在臉上貼黑色的圓形貼紙，來讓技術捕捉，只不過于子育某一天到片場時並不曉得技術需要貼黑色點點，還以為薛仕凌這一次的造型就是「臉上很多痣」。

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▲《我們與惡的距離 II》舉辦開播記者會。（圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，楊貴媚也坦言一開始要在臉上貼黑點，心裡很擔心會出戲，幸好每一位演員一上戲就情緒上來，馬上就忘記對手臉上有貼黑點。而與楊貴媚有不少對手戲的蔡振南則不需要用技術回春，但看到大家臉上都有黑點時，還忍不住虧楊貴媚一家「你們高家的痣是有遺傳嗎？」逗趣的反應瞬間讓眾人笑翻。

▲《我們與惡的距離 II》舉辦開播記者會。（圖／記者姜國輝攝）

此外，謝欣穎在《我們與惡的距離 II》中不止貼黑點，用技術減齡，還在片中挑戰跳啦啦隊，坦言練習了快兩個月，拍攝當下「不是害羞，緊張大過害羞，因為裙子很短」，加上自己怕高又要站在別人的肩上，直呼「很恐怖，在台上腳都在抖」。