F4傳合體辦出道25週年演唱會　周渝民露面親發聲：不希望單純賺錢

記者黃庠棻／台北報導

言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天曾以《流星花園》中的F4紅遍全亞洲，4人在2009年解散後，僅於2013年的春晚合體，之後4人再也沒有同台。今（4）日有週刊爆料在相信音樂的極力撮合下，將於明年合體舉辦出道25週年演唱會，對此周渝民在出席首映會時也發聲。

▲《我們與惡的距離 II》舉辦開播記者會。（圖／記者姜國輝攝）

台劇《我們與惡的距離 II》即將於6月7日開播，今（4）日該劇舉辦首映記者會，主演周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿、白潤音、詹子萱皆一同出席。其中，周渝民與謝欣穎在劇中有情感糾葛，透過msn隔空傳情，兩人被問到過去有沒有類似經驗時，女方表示「有，之前都會瘋狂換狀態」，周渝民則說道「沒有，沒用過」。

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▲《我們與惡的距離 II》舉辦開播記者會。（圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，周渝民也被問到F4在相信音樂促成下，即將於明年舉辦演唱會的傳聞，他表示「其實每一年都有人來找，自己也希望可以合體」，只不過合體可能性「自己也不知道」，強調「可能我自己對F4的合體有期望」，不希望合體只是單純想要賺錢，可能要好好規劃，對於合體傳聞並沒有直接否認。

▲周渝民回應F4合體傳聞。（圖／記者姜國輝攝）

此外，周渝民也大方分享過去F4無法合體的原因，他透露之前有許多大老闆找上他，希望說服他與其他三人合體，他當時就覺得「做F4沒有壓力，我是裡面年紀最小的，只要搞搞笑、瘋瘋癲癲的就好」，於是便拋出問題詢問對方「要做怎樣的規劃」，沒想到對方聽聞卻都沒有下文，他也不會主動詢問，於是便遲遲沒有合體。