77老大睽違5年重返直播平台！　驚人狀態網狂讚「親揭抗老秘訣」

記者孟育民／台北報導

百萬人氣中醫系YouTuber「77老大」昨晚驚喜現身17LIVE直播間，宣告回歸！他說「17LIVE是他的老家，這次算是鮭魚回歸」。77老大也坦言，距離上次開直播已經是五年前，這次回歸其實非常緊張。為了不漏氣，他這幾天偷偷潛入其他主播的直播間「觀摩」，還被平台新功能「AI助理」揪出來，讓他被嚇到，瞬間覺得「神秘感全沒了」。

▲77老大當年卸下中醫師身份，加入17LIVE成為直播主，之後成為YouTuber，開啟網紅事業。（圖／17LIVE提供）

有粉絲好奇問他直播和當YouTuber最大的差別，老大答：「很神奇的是，在這裏男女主播之間可以有真友誼。」他進一步分析，YouTuber之間的合作多建立在影片合作上，但要交心不容易。此外，因為直播需要即時互動，讓他練就主持功力與反應速度，這對他在YouTuber發展幫助超大，他很感謝17LIVE給他的訓練。

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直播過程中後來還不小心意外變成「反詐騙宣導大會」。這幾日77老大密集出現在媒體版面，因為日前有他的粉絲因詐騙受害，他前去報案，也因為這次經歷他才知道全台灣一天詐騙金額竟高達1.5億到3億元。他不忘提醒粉絲：「要小心、不要貪心，家裡有長輩也要多提醒。」

▲77老大睽違5年回歸。（圖／17LIVE提供）



距離上次開播是五年前，資深粉絲看到77老大再次開播，忍不住驚嘆他氣色好好，而且歲月完全沒有在他臉上留下痕跡，完全沒有變老。開心的77老大不吝惜分享他的抗老秘方，就是好好運動、吃得健康、保持心情愉悅。他補充，他健身不是為了練肌肉，他是為了隔天可以喝酒或是吃大餐。77老大發揮喜歡推廣養生觀念的本能，他呼籲粉絲「要會玩也要會養生」，然後又自嘲自己說話像養生的老人。

