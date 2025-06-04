網咖包台搶GD票　蘿莉塔「59分59秒按F5」轉圈10分鐘被踢：好厭世

記者劉宜庭／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON、本名權志龍）7月即將在台北開唱，掀起一陣搶票風潮。其中，女星蘿莉塔特地去網咖包台搶票，奮戰多次結果卻都沒有搶到，讓她無奈直呼：「我真的搶票搶得好厭世喔。」

▲蘿莉塔網咖包台搶GD票。（圖／翻攝自蘿莉塔IG）



GD 7月12、13日於台北小巨蛋的演唱會門票全數賣光，主辦單位後來宣布7月11日加場，令許多沒搶到票的粉絲又燃起一線希望，其中也包括蘿莉塔。昨天（6月3日）首先開放會員搶購，蘿莉塔透露自己再度來到網咖搶票，PO出頁面祈禱：「拜託讓我搶到吧。」

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然而，蘿莉塔無奈表示：「再度失敗，掰掰志龍。」隨後更寫下近期搶票心得，坦言十分厭世，她表示網咖包台、對中原標準時間、59分59秒立刻按F5，這些步驟全部都有做到，但畫面持續轉了約10分鐘仍被踢出，怎麼點都結不了帳，「完全不知道問題出在哪。」

▲蘿莉塔多次搶票仍失敗。（圖／翻攝自蘿莉塔IG）

蘿莉塔文中求救「有搶票達人能教教我嗎」，今下午最後一次搶票，她仍以敗績收場，無奈表示：「OK，我不配看GD，確定買不到，GD掰掰。」

▲GD小巨蛋演唱會讓全台掀起一陣搶票炫風。（圖 / Galaxy Corporation提供）