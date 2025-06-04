87歲周遊陷低潮！前夫進ICU「要插管、氣切」　李朝永寵妻帶出國

記者黃庠棻／台北報導

87歲資深藝人周遊（阿姑）是演藝圈的長青樹，製作過不少電視劇，捧紅許多大明星，與老公李朝永結婚46年仍甜蜜，時常會攜手露面公開放閃。怎料，周遊近日卻傳出心情陷入憂鬱2個月，她也公開低潮期的主因。

▲周遊近日陷入低潮。（圖／李朝永提供）

周遊透露自己原本將在8月17日舉辦一場本土歌舞劇，預計將在台北流行音樂中心開演，主題聚焦在台灣光復後到現在的進步社會中，一位成功女性的家庭悲喜劇，還找來兒子馮凱執導，希望呈現最完美、最大場面的演出，沒想到兒子卻害怕她賠錢，因此產生摩擦。

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▲周遊近日陷入低潮。（圖／李朝永提供）

儘管兒子馮凱對於賠錢有所顧慮，但周遊卻說道「我還是堅持我的原則，一定要做到觀眾滿意，就算賠掉老本也在所不惜！」更透露參加歌舞劇演出的演藝人員有200多人，就連工作人員也高達將近300人，母子兩人為了這場演出經常爭得臉紅脖子粗。

▲周遊近日陷入低潮。（圖／李朝永提供）

除了大型歌舞劇的籌備之外，周遊的前夫張育安，同時也是小兒子「志群」的父親住進加護病房，考慮是否要插管、氣切，都讓她煩心不已。因此，周遊在端午節時抽空與老公、好友到泰國北部的清邁、清萊度假放鬆，更在機場被當地台商認出，不僅被要求拍照更被邀請一起過節，粉絲的熱情讓她暫時忘卻煩心事，開心放鬆身心靈。

▲周遊與李朝永到泰國散心。（圖／李朝永提供）