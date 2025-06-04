Jessie J罹乳癌「6月中動手術」！　自嘲：戲劇性隆乳

記者張筱涵／綜合報導

英國知名歌手Jessie J於6月3日透過Instagram發布影片，親自向粉絲坦承自己被診斷出罹患「早期乳癌」，她表示曾多次猶豫是否要公開此事，但最終選擇誠實分享，坦言「我是一個習慣分享的人」。

▲Jessie J透過影片分享自己罹患乳癌的事情。（圖／翻攝自Instagram／jessiej）



Jessie J在影片中提到：「在《No Secrets》發行前，我被診斷出患有早期乳癌，我強調『早期』，因為雖然癌症任何型態都很糟，但我現在緊緊抓住這個字，這段期間我反覆進出醫院做檢查。」

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之所以選擇公開，Jessie J是希望能誠實面對自身狀況，同時也希望能透過分享獲得外界的支持：「一方面我其實沒有好好談過這件事，因為我忙著工作，也沒有真正處理情緒，但我也知道，過去分享曾幫助我獲得很多來自別人的愛與故事。」

Jessie J以一貫幽默語氣面對病情，笑說：「好消息是我可以保住我的乳頭，雖然這是個戲劇性的隆乳方式，我會在參加完Summertime Ball之後暫時消失，去做手術，然後我會帶著『巨乳』和新音樂回來。」

據了解，Jessie J計畫於6月15日參加倫敦舉辦的Capital Summertime Ball演出後接受手術，之後將暫時休養。在貼文文字部分，她以輕鬆語氣回應此事：「不再有秘密了！我是不是可以推出一首混音新歌叫〈Living my breast life〉？開玩笑的啦（你們知道幽默是我度過難關的方式之一），這2個月很棒，而這件事一直在背後進行，讓我對人生有了更深的體悟，但……你們的女孩現在真的需要一個擁抱。」

Jessie J目前與男友Chanan Safir Colman育有2歲兒子Sky，是一位事業與家庭兼顧的母親。貼文一出，立刻引來大批粉絲與藝人好友留言打氣，包括主持人蓋比·羅斯林（Gaby Roslin）送上「滿滿的愛與大大擁抱」，音樂人賈納維·哈里森（Jahnavi Harrison）則留言：「願你擁有力量與勇氣面對一切，謝謝妳讓我們有機會為妳加油。」