八點檔女星演上海名媛「每天花1.5hrs梳化」　開口講英文全場驚呆

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》昨（3）日晚間首播，以女性西裝師作為故事基底，獲得女性觀眾熱烈迴響，在30到44歲女性收視獲得0.96、全體平均收視0.64。

▲尹昭德、黃瑄主演的《寶島西米樂》首播收視表現不俗。（圖／台視提供）

首集節奏緊湊、畫面質感講究，劇中盧彥澤在打鐵店做學徒，慘被師傅排擠凌虐，讓不少人看得揪心，網友心疼表示「以前年代的學徒真的非常辛苦，都是熬過來的」；而劇中黃瑄飾演的西服店老闆娘「曉蘭」，一出場造型就令人驚艷，白色旗袍還加上一頂華麗帽子，演員們也不禁讚嘆「簡直是仙女下凡！」她笑說「我每天都穿得像選美皇后，真的幾乎每天都穿不一樣的戲服，服裝造型很用心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尹昭德、黃瑄主演的《寶島西米樂》首播收視表現不俗。（圖／台視提供）

劇中的「寶島西服店」因尹昭德飾演的「梅樹師」手藝一流，因此成為當時仕紳的指定名店，甚至吸引了美國將軍慕名而來；黃瑄在劇中秀出一口流利英文迎賓、驚豔眾人，堪稱劇中最閃亮的接待門面，讓不少觀眾看得目不轉睛。

▲尹昭德、黃瑄主演的《寶島西米樂》首播收視表現不俗。（圖／台視提供）

黃瑄表示其實講英文壓力還相對小，笑說「我英文可能講得比台語還標準！」透露自己從國中就開始愛上英文，尤其熱愛看《歌劇魅影》，會邊查字典邊看歌詞自學。這次為了呈現曉蘭這位來自上海、幹練又語言能力強的角色，還特地學了上海話，造型上更是一絲不苟，每天平均花上一個半小時梳化「如果第一場戲就要拍，真的得天還沒亮就開工。」

▲尹昭德、黃瑄主演的《寶島西米樂》首播收視表現不俗。（圖／台視提供）

對此，黃瑄表示「我覺得語言學得好不好不是重點，重點是敢講、表達出你想講的，對方知道你是外國人，講錯也不會怎麼樣。」她認為語言是生活必備的能力，會的語言越多，可以探索的世界就越大，也因此堅持讓孩子到新加坡就學，希望下一代從小就熟悉不同語言與文化。

《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台6月23日起，週一至週五晚間六點播出，敬請準時鎖定。