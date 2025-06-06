小孟老師／6月6日星座運勢 獅子座迎高層突襲「射手座財運大爆發」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：主動發現問題
感情：互動非常愉快
財運：投資收益穩定
幸運色：霧綠色
貴人：天秤
小人：射手
工作：保持資訊對稱
感情：內心較為敏感
財運：恐破財多留意
幸運色：海藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：避開爭鋒相對
感情：互動平平淡淡
財運：一切按照計畫
幸運色：寶藍色
貴人：雙子
小人：水瓶
【土象星座】
工作：拓展業務人員
感情：整理內心情緒
財運：出外逢財貴人
幸運色：普洱色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：主動完成雜務
感情：心理放下糾結
財運：積極撤回資金
幸運色：虎皮色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：工作不宜過度
感情：放輕鬆別嚴肅
財運：重視投資報酬
幸運色：淡綠色
貴人：金牛
小人：天秤
【水象星座】
工作：事情越來越多
感情：可以主動出擊
財運：多方索求利潤
幸運色：金箔色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：信心可以成就
感情：捨棄舊有觀念
財運：切忌欲求不滿
幸運色：藕紫色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
工作：建議以靜制動
感情：感情對象公開
財運：一切自由安排
幸運色：正紅色
貴人：獅子
小人：處女
【火象星座】
工作：多元行銷整合
感情：敞開心胸去愛
財運：獲利起伏不定
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：公司高層訪視
感情：容易疑神疑鬼
財運：以冷靜來面對
幸運色：可可色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：身兼多項職務
感情：彼此冷靜下來
財運：收入源源不絕
幸運色：水藍色
貴人：處女
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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